Systemutvecklare med teknisk inriktning i Sundsvall
Försäkringskassan / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-06-09
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Inom leveransområdet Handläggningsstöd utvecklar och förvaltar vi de generella delarna av Försäkringskassans handläggningssystem som nyttjas av alla förmåner som till exempel barnbidrag och sjukersättning. Användarupplevelsen och tillgängligheten är viktig eftersom handläggningsstödet används dagligen av våra mer än 10 000 handläggare.
Erfaren systemutvecklare med teknisk inriktning
Som systemutvecklare med teknisk inriktning hos oss kommer du att arbeta i något av våra utvecklingsteam som jobbar med både utveckling, drift och förvaltning av våra system. Du är med och bidrar i arbetet med att bygga samhällsviktiga funktioner. Du kommer arbeta i ett agilt team där eget initiativ, ansvarstagande och flexibilitet är grundläggande och där ni tillsammans ansvarar för att planera, förfina och implementera utifrån givna ramar.
Då vi arbetar med ständiga förbättringar och vidareutveckling av våra system kommer du att få användning av både din nyfikenhet och ditt tekniska intresse. Du förväntas samarbeta väl med andra, värna om kvalitet och ha en vilja att utvecklas tillsammans med oss. För att trivas ser vi gärna att du är en naturlig nätverkare som trivs med att interagera med olika delar av myndigheten. Du är strukturerad, analytisk och har en pedagogisk ådra. Du har förmågan att se helheten men kan gå ner på detalj när det behövs.
Du är van att ta beslut av både teknisk och funktionell karaktär.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har fördjupad kunskap och erfarenhet av incident- och problemhantering och övervakning
har erfarenhet av agila arbetssätt
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
kan förstå och analysera komplexa frågor
har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
har erfarenhet av Axway Automator
har erfarenhet av att arbeta enligt DevOps
har erfarenhet av att arbete enligt ITIL
har erfarenhet av kravanalys, test eller kvalitetssäkring
har erfarenhet av containerbaserad utvecklings- och driftmiljö exempelvis OpenShift
har tidigare erfarenhet från Försäkringskassan.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-06-09Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Teresia Edling Hultgren, 010-114 44 30 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Klas Lindblad 010-113 10 43 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Anna-Lena Bahadori Lundgren, Saco-S Ann Wiström och Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 23 juni 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
9955259