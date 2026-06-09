Sektionschef vid Östra sektionen för rättslig prövning och stöd (vikariat)
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2026-06-09
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Östra sektionen för rättslig prövning och stöd ansvarar för områdena uppskjuten villkorlig frigivning, målsägandeinformation och strafftidsberäkning. Som sektionschef har du ansvar för verksamhet, budget och resultat för sektionen, där cirka 25 medarbetare arbetar och är placerade i Norrköping. Du företräder sektionen i forum och bidrar med ett verksamhetsperspektiv i frågor som rör utveckling, styrning och prioritering inom Kriminalvårdens rättsliga funktion.
Från och med september 2026 består sektionen av två grupper med huvudsaklig inriktning mot uppskjuten villkorlig frigivning respektive strafftidsberäkning. I verksamheten arbetar kriminalvårdsjurister, handläggare och administratörer med kvalificerade rättsliga frågor genom bland annat ärendehandläggning, beslutsfattande samt stöd, rådgivning och utbildning. Sektionen samverkar nära andra delar inom Kriminalvården och har även externa kontaktytor, exempelvis med Rättsmedicinalverket.
Även för sektionens ledning gäller en ny organisation från och med september. Vid den tidpunkten inrättas gruppchefstjänster. Rollen som sektionschef innebär därmed ett indirekt ledarskap genom sektionens gruppchefer, som du har personalansvar för. Tillsammans skapar ni förutsättningar för en rättssäker, effektiv och väl fungerande verksamhet.
Du är en av fyra sektionschefer som rapporterar till enhetschefen och ingår i enhetens ledningsgrupp. I rollen bidrar du till att utveckla verksamheten inom enheten och den rättsliga funktionen. En särskilt viktig del av uppdraget är att leda och stödja verksamheten i de förändringar av organisation och arbetssätt som genomförs under hösten.
I rollen tillämpas förtroendearbetstid och distansarbete kan erbjudas mindre del av arbetstiden. Placeringsort är i Norrköping. Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och engagerande och vill bidra till utvecklingen av en verksamhet med ett viktigt uppdrag. Du drivs av utveckling, omsätter idéer till resultat och skapar engagemang i förändringsarbete. Med ett analytiskt förhållningssätt ser du samband och fattar välgrundade beslut utifrån verksamhetens uppdrag och mål.
Som ledare skapar du riktning, tydlighet och engagemang genom att sätta mål, prioritera och ge andra förutsättningar att lyckas. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för helheten och omsätter mål till resultat.
Du är stabil och professionell även när kraven är höga och har ett prestigelöst och flexibelt förhållningssätt. Du bygger förtroendefulla relationer och samverkar väl med både interna och externa aktörer. Genom ett kommunikativt ledarskap skapar du delaktighet, förståelse och gemensam riktning.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Juristutbildning alternativt annan akademisk examen i kombination med flerårig erfarenhet av rättstillämpning inom Kriminalvården.
Flerårig erfarenhet av rättstillämpning och kvalificerat juridiskt arbete från statlig myndighet, domstol, advokatbyrå eller liknande verksamhet
Erfarenhet av arbetsledning av medarbetare
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Goda kunskaper om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarepolitik m.m.) som gäller för offentlig verksamhet, gärna statlig
Det är även meriterande med:
Dokumenterad ledarskapsutbildning
Chefserfarenhet
Erfarenhet av juridiskt arbete inom sektionens ansvarsområden, förvaltningsrätt eller kriminalvårdslagstiftningen i övrigt
Erfarenhet av arbete med kvalitetssäkring av rättstillämpning
Goda kunskaper om Kriminalvårdens kärnverksamhetÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
)
601 80 NORRKÖPING Arbetsplats
Rättsavdelningen, Enheten för klientjuridik Kontakt
Henrik Holmström henrik.holmstrom2@kriminalvarden.se 0720835607 Jobbnummer
9955258