Skolstödspedagog till Gamlestadsskolans anpassade grundskola
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Gamlestadsskolan är en F-9 skola belägen mitt i det anrika Gamlestaden med barn och elever främst från närområdet och övriga Östra Göteborg. Stadsdelen Gamlestaden befinner sig just nu i ett mycket expansivt skede med ett flertal inplanerade projekt för att i framtiden utgöra en av Göteborgs viktigaste knutpunkter gällande kommunikation, bostäder och service.
På Gamlestadsskolan går det cirka 600 elever i årskurs F-9 och vi har även fyra fritidshem där våra yngsta elever kan få omsorg. Skolan är organiserad så att det finns mindre skolor i den stora skolan, allt för att öka närheten och för att alla skall känna sig sedda. Vi arbetar aktivt för att skapa en Vi-känsla där skolans lärare och elever gemensamt skall känna ett ansvar för skolans miljö och trivsel.
Gamlestadsskolans anpassade grundskola är en skola för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Vi har fem klasser och drygt 30 elever, en fritidsavdelning och en LSS-verksamhet. Grunden i skolans arbetssätt är de båda kursplanerna i ämnen och ämnesområden samt fritidshemmets läroplan. I det pedagogiska arbetet med eleverna har vi en helhetssyn utifrån behov, förutsättningar och intressen. Arbetslagen planerar, genomför och utvecklar varierad undervisning, övning och stöd för eleverna på skol- och fritidstid med syfte att eleverna utvecklas till självständiga individer utifrån sina förutsättningar. Vi är flexibla och ser möjligheter före hinder. I arbetet krävs tydlighet, flexibilitet, tydliggörande pedagogik samt alternativ och kompletterande kommunikation.
På Gamlestadsskolan är vår målsättning är att eleverna ska möta en lärande miljö under hela skoldagen.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är en kombinationstjänst. Under skoldagen arbetar du med elevassistentuppgifter i klass tillsammans med lärare och elevassistent. Efter skoltid är du ansvarig för LSS-verksamheten korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Du planerar och leder verksamheten och utför uppdraget tillsammans med elevassistenter. Ungdomarna du möter har intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism samt tilläggsdiagnoser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av arbete i skola med barn med intellektuell funktionsnedsättning, autism och ADHD. Ett krav för tjänsten är att du har dokumenterad erfarenhet av att bemöta elever med problemskapande beteende och utåtagerande beteende med lugn och professionalitet.
Du har minst treårig gymnasieutbildning med pedagogisk inriktning och utbildning inom funktionshinder såsom stödassistent eller resurspedagog. Du behöver ha dokumenterad erfarenhet och kunskap om hur du skriver genomförandeplaner enligt uppdrag från socialsekreterare i systemet Treserva. Du har god kännedom om LSS-lagen och kan utföra den delen av uppdraget med god kvalitet.
Du använder TAKK obehindrat, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Du är lösningsfokuserad, ansvarstagande i alla situationer och hittar lösningar för att kompensera svårigheter för eleverna i lärandemiljön. Du är relationsskapande och har en professionell hållning gentemot elever, medarbetare och vårdnadshavare. Du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd gentemot dina kollegor. Du reflekterar kring etik och värdegrundsfrågor. Du har ett stort engagemang och god förmåga att se varje elevs möjligheter och behov och ligger steget före. För att motivera, inspirera och utmana eleverna använder du din förmåga att visa ödmjukhet, värme och kunna sätta gränser. Du är lyhörd, flexibel och har tålamod.
Eleverna/Ungdomarna har behov av stöd i socialt samspel, i kommunikation och i omvårdnad. Du behöver därför vara trygg, lugn och stabil i dig själv som person. Du måste även kunna arbeta självständigt och vara stresstålig. Du behöver vara en språklig förebild för eleverna kunna uttrycka dig väl i det svenska språket i både tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Leyla Kaynar leyla.kaynar@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9955256