Processledare till Boendestöd
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2026-06-09
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Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri samt hälso- och sjukvårdsinsatser för dessa målgrupper. Med cirka 1 000 anställda och 45 chefer arbetar vi kontinuerligt för att utveckla och förbättra kvaliteten i våra verksamheter för de människor vi finns till för.
Vi söker nu en processledare som vill vara med och utveckla framtidens boendestöd för personer med samsjuklighet, missbruk och psykisk funktionsnedsättning. Hos oss får du en viktig roll i arbetet med att utveckla samverkan och skapa en mer sammanhållen, tillgänglig och personcentrerad vård och omsorg.
Om verksamheten
Du blir en del av enheten för boendestöd inom Sociala omsorgsförvaltningen. Till enheten hör även boendestödjare, stödpedagoger, planerare och chef.
Du utgår från våra lokaler i centrala Borås med goda kommunikationsmöjligheter och närhet till restauranger och service.
Som processledare inom boendestöd har du en central roll i verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete. Uppdraget syftar till att stärka kvaliteten och skapa ett mer samordnat stöd för personer med komplexa stödbehov.
Du ansvarar för att driva utvecklingen av FACT-arbetet och stödja verksamheten i frågor som rör kvalitet, samverkan och arbetssätt. Rollen innebär ett nära samarbete med chefer, medarbetare, regionen och andra samverkansparter för att skapa helhet, kontinuitet och god samordning kring individen.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som processledare ansvarar du för att driva, utveckla och kvalitetssäkra arbetssätt och processer inom boendestödet för personer med samsjuklighet, missbruk och psykisk funktionsnedsättning.
En viktig del av uppdraget är att leda och samordna arbetet med FACT-modellen (Flexible Assertive Community Treatment) och säkerställa att arbetssättet följer modellens principer om teamarbete, individcentrerad planering och systematisk uppföljning.
Rollen innebär ett nära samarbete med enhetschef, handläggare inom myndighetsutövning, boendestödjare, hälso- och sjukvårdspersonal samt andra interna och externa samverkansparter. Genom att leda och utveckla samverkan mellan olika aktörer bidrar du till ett sammanhållet stöd med individens behov i centrum.
Du är också ett stöd till enhetschef i det systematiska kvalitetsarbetet genom att bland annat utveckla och följa upp rutiner, genomföra kvalitetsgranskningar och egenkontroller samt analysera avvikelser och identifiera förbättringsområden. Du bidrar också till att utveckla arbetssätt som stärker kvalitet, rättssäkerhet och delaktighet i insatserna.
Du driver och deltar i utvecklingsprojekt, implementering av nya arbetssätt och andra verksamhetsövergripande uppdrag.
Som processledare ger du metodstöd och handledning till medarbetare i frågor som rör dokumentation, arbetssätt och arbetet med målgruppen. Genom utbildningar, introduktioner och workshops bidrar du till kompetensutveckling och till att skapa strukturerade, samordnade och individanpassade arbetssätt.
Tjänsten är ny och arbetsuppgifterna kommer att utvecklas över tid i dialog med enhetschef utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av arbete med personer med samsjuklighet, missbruk och psykisk funktionsnedsättning samt god kunskap om socialtjänstens uppdrag och lagstiftning.
För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av att leda processer, driva utvecklingsarbete eller samordna verksamhetsövergripande frågor.
Det är meriterande om du har erfarenhet av FACT, ACT eller andra integrerade teammodeller. Erfarenhet av kvalitetsarbete, projektledning, implementering av nya arbetssätt eller handledning och utbildningsinsatser är också en fördel. B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är strukturerad, analytisk och utvecklingsinriktad samt har förmåga att omsätta idéer till konkreta arbetssätt.
Du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att skapa engagemang, delaktighet och förtroende i arbetsgrupper. Du kan arbeta självständigt, driva frågor framåt och samtidigt se värdet av samverkan och gemensamt ansvarstagande. Som person är du lösningsfokuserad, kommunikativ och har ett professionellt förhållningssätt. Du har förmåga att se helheten kring individens behov och arbetar för att skapa struktur, kvalitet och kontinuitet i verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via Sök tjänst nedan.
Övrig information
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter och goda anställningsvillkor tar du som anställd i Borås Stad del av samtliga förmåner som bland annat friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens badanläggningar samt möjlighet till semesterväxling. Personalklubben Merkraft anordnar genom året flertalet aktiviteter såsom kajakpaddling, operaföreställningar och smyckeskurser för att nämna några.
Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Intervjuer kommer att hållas tisdag och torsdag v. 27.
Upplysningar lämnas av Jonatan Halling Moreno 072-885 11 78 (v. 24), Nathali Wiberg 033-35 34 57 (från v. 25). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2026:027". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Facklig företrädare
Borås Stads växel 033-35 70 00 Jobbnummer
9955251