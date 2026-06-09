Programmerare / Automationingenjör
Btp Sweden AB / Elektrikerjobb / Örebro Visa alla elektrikerjobb i Örebro
2026-06-09
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Är du automationselektriker/automationsinjengör med erfarenhet av PLC-programmering och vill ha en arbetsplats med spännande industriprojekt, schyssta anställningsvillkor och en miljö där du verkligen kan utvecklas? Då är detta ditt nästa jobb!
Vi söker nu en engagerad kollega ett företag i närheten av ÖrebroPubliceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som automationselektriker/PLC-programmerare blir du en nyckelperson i hela kedjan från idé till färdig anläggning. Du kommer att arbeta med utveckling av mjukvara, systemintegration och idrifttagning – både på hemmaplan och ute hos företagets kunder.
Axplock av arbetsuppgifter:
Konstruktion och programmering av apparatskåp med styrsystem (PLC) och överordnade system (HMI/SCADA).
Felsökning, optimering och vidareutveckling av befintliga system.
Medverka vid idrifttagning och testning i testmiljö samt ute på anläggningar.
Skapa teknisk dokumentation och instruktioner.
Vad söker vi?
Vi söker dig som är nyfiken, ansvarstagande och problemlösare. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och gillar att samarbeta med dina kollegor, kunder och leverantörer.
Krav:
Relevant utbildning inom automation, mekatronik, elektroteknik eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av programmering gärna i Siemens TIA Portal och Beckhoff TwinCAT.
Kunskap om industriella nätverk (exempelvis Profinet, EtherCAT) och maskinsäkerhet.
B-körkort, då resor i tjänsten förekommer.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av Elprocad eller E-plan.
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.oest@btp. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens Automation i ditt mejl. Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi dom bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: jobb.oest@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Automation". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BTP Sweden AB
(org.nr 556775-5029) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Denice Råholm denice@btp.se 0705893142 Jobbnummer
9955252