Orderadministratör till producerande bolag - konsultuppdrag
Hero AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-09
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu, för kunds räkning, en engagerad och driven Orderadministratör till ett producerande bolag med högt tempo och stark framtidstro. Det här är ett konsultuppdrag för dig som vill utvecklas i en varierad roll med många kontaktytor och ett härligt team runt dig.
Du kommer att bli en viktig del av verksamheten och arbeta nära både säljteam, kunder och interna avdelningar för att säkerställa att orderflödet fungerar smidigt från start till mål.
Om uppdraget
Som konsult hos vår kund får du en central roll där du kombinerar administration, koordinering och service. Rollen passar dig som gillar att ha flera dialoger igång samtidigt, arbetar strukturerat och trivs när det händer mycket.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Registrera och administrera kundorder i affärssystem
Stötta säljteamet i det dagliga administrativa arbetet
Ha löpande kontakt med kunder kring orderstatus, leveranser och frågor
Samordna information mellan produktion, lager, logistik och försäljning
Hantera dokumentation och bidra till ordning och struktur i processerna
Vara med och förbättra arbetssätt och administrativa rutiner
Vi söker dig som
Vi tror att du har cirka 1–2 års erfarenhet från en liknande roll, exempelvis inom orderadministration, säljsupport eller kundservice i en B2B-miljö.
För att lyckas i uppdraget ser vi att du:
Har ett positivt driv och tycker om att samarbeta med andra
Är serviceinriktad och gillar att skapa goda kundrelationer
Trivs i ett högt tempo och kan hantera flera uppgifter parallellt
Är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad
Har god systemvana och lätt för att sätta dig in i nya arbetssätt
Kommunicerar obehindrat på svenska både muntligt och skriftligt
Det här erbjuds du
Detta är ett konsultuppdrag hos en välrenommerad kund inom tillverkande industri. Du blir anställd av oss och uthyrd till kunden, med möjlighet att utvecklas vidare i en stimulerande miljö med engagerade kollegor och tydligt lagfokus.
Vi erbjuder:
En varierad och utvecklande roll
Möjlighet att bygga erfarenhet inom producerande industri och B2B
Ett framåtlutat team med stark sammanhållning och arbetsglädje
Stöd och uppföljning från oss genom hela uppdragetPubliceringsdatum2026-06-09Så ansöker du
Låter det som något för dig? Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Att vara konsult hos Hero – mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team – någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag – inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
Välkommen till Hero! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7878812-2043948". Arbetsgivare Hero AB
(org.nr 556797-2533), https://career.hero.se
112 46 (visa karta
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112 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Hero Jobbnummer
9955265