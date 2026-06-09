Lagerarbetare till Dahls centrallager i Bålsta
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2026-06-09
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Vi på Dahl söker nu nya kollegor inom rollen som lagerarbetare till nya lagret i Bålsta.
Vi riktar oss framför allt till dig som har erfarenhet av logistikverksamhet sedan tidigare. Som lagermedarbetare hos Dahl ansvarar du tillsammans med dina kollegor för inleveranser, plockning av order och utlastning. Arbetet innebär till viss del mer klassiska moment som truckkörning och fysiskt arbete men även mindre fysiska moment så som övervakning av flödet och de robotar som finns på din avdelning. Dina ansvarsområden innebär bland annat:
Registrering av inkommande gods i affärssystemet
Stämma av leverans mot följesedel
Plock och pack
Processövervakning i det automatiserade logistikflödet
Stötta i påfyllning av inkommande gods, interna trucktransporter
Nå uppsatta mål, personliga likväl som gruppens
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till vardagar (mån-fre) dagtid eller eftermiddag/kvällspass
Vem du är
Vi ser att du som söker är driven, självgående och trivs i verksamheter som styrs av leveransprecision. Samarbete med kollegor är viktigt för arbetet och för trivsel, därför betyder dina personliga egenskaper mycket. Vi söker dig som är effektiv och noggrann med intresse för både praktiska och administrativa arbetsuppgifter.
Då en stor del delen av verksamheten är automatiserad ser vi gärna att du har ett tekniskt intresse och lätt för att lära dig nya system och processer.
För att vara aktuell för rollen behöver du ha med dig
minst två års erfarenhet av lagerarbete eller liknande arbete
truckkort
erfarenhet av automation och moderna lagerlösningar är meriterande
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv – mångfald berikar vår arbetsplats.
Välkommen med din ansökan!
Dahl är ett handelsbolag som arbetar med inköp, försäljning och logistik. Vi tillgodoser marknadens behov av produkter inom VVS, Mark & VA, Industri, Fastighet och Kyla. Vi ingår i Saint-Gobain Distribution Sweden som ägs av den franska industrikoncernen Saint-Gobain. SGDS omfattar bolagen Dahl, Bevego, Optimera, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel. Tillsammans har vi Sveriges bredaste sortiment av produkter och tjänster inom området bygg och installation. Vi har över 150 000 proffskunder, omsätter drygt 19 miljarder, har över 180 etableringar och är nästan 3 000 medarbetare. Vi är specialister i samverkan – det gör oss unika på svensk marknad. Vi strävar alltid efter att göra allt lite bättre. https://saint-gobaindistribution.se/, https://www.dahl.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dahl Sverige Aktiebolag
(org.nr 556287-0229), https://karriar.saint-gobaindistribution.se//jobb/559-lagerarbetare-till-dahls-centrallager-i-balsta
Björnängsvägen 18 (visa karta
)
746 34 BÅLSTA Arbetsplats
198 CL Bålsta Jobbnummer
9955250