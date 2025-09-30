Internlogistiker till Saab
Poolia AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Poolia söker nu en Internlogistiker till ett konsultuppdrag hos Saab i Järfälla. Du blir en del av ett projektteam vars uppdrag är att säkerställa produktionskapaciteten för en lågvolymsprodukt i ett taktat flöde, där ditt största fokusområde är att skapa ett internlogistiskt system i linje med produktionskraven. Arbetet sker parallellt på anläggningarna i Järfälla och Arboga, vilket innebär resor mellan orterna.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med anställning hos Poolia på uppdrag hos Saab. Urval sker löpande och tjänsten kan därför bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som internlogistiker kommer du bland annat hantera följande arbetsuppgifter:
• Skapa och implementera internlogistiska system i linje med produktionskraven.
• Genomföra värdeflödesanalyser och optimera lagerhantering (förråd, verkstadsförråd, mellanlager).
• Utveckla påfyllningsstrategier, rutiner och visuell styrning.
• Ta fram modeller och verktyg för materialförsörjning internt.
• Realisera produktionsflödet både fysiskt och i ERP-system (IFS eller motsvarande).
• Samarbeta nära med projektmedlemmar samt med kollegor inom externlogistik för att säkerställa helheten.
Vem är du?
Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör med inriktning mot produktion/logistik. Du har erfarenhet av att sätta upp produktionsflöden i verksamheter med stor variation, samt av verksamhetsutveckling i produktionsmiljö. Du har god kunskap i ERP-system och vana av att hantera produktstrukturer. Erfarenhet av ledande roller inom projekt eller team är meriterande, liksom kunskap om mekanisk och/eller elektronisk produktion.
Som person är du social, analytisk och driven med hög initiativförmåga. Du har lätt för att kommunicera och koordinera korsfunktionellt samt en stark presentationsförmåga där du kan förmedla och förankra idéer.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74548". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Julia Asplund julia.asplund@poolia.se Jobbnummer
9532814