Internationell närvaro, B2B

Plusdesign AB med sits i Mölndal, ägs av grundaren Annica Vallin.
Företaget har alltsedan start haft fokus på hållbarhet i både design och materialval. Vi designar och säljer håraccessoarer samt smycken. Produkterna säljs i Skandinavien samt i Centraleuropa. Främst i Tyskland där vi ställer ut på mässor.
Vi söker dig som har erfarenhet av internationell B2B försäljning, gärna inom design eller accessoarer. Du behärskar det tyska och engelska i tal och skrift. Du är strukturerad, relations-orienterad och resultatinriktad. Är flexibel och bekväm med att delta på mässor både internationellt och på den Skandinaviska marknaden. Vi är ett litet team och söker dig som inte räds olika arbetsuppgifter och är team orienterad.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett kreativt, hållbarhetsdrivet företag i tillväxt. Delaktighet i vår internationella affärsutveckling. Möjlighet till personlig och professionell utveckling genom internationella kontakter och aktivt mässdeltagande.
Arbetsplats är i Fashion House, Mölndal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
per email
E-post: annica@plusdesign.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Plusdesign AB
(org.nr 556323-8491) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9526464