Internationell koordinator
2025-09-09
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Internationella kansliet är en del av Karolinska Institutets gemensamma verksamhetsstöd.
Enhetens uppdrag är att driva, utveckla och samordna strategiska och administrativa internationella frågor för att stödja KI:s verksamhet och ledning. Vi arbetar nära forskare, studenter och internationella samarbetspartners för att främja fördjupade samarbeten och mobilitet. Enheten består av 18 medarbetare.
Hos oss får du arbeta i en internationell miljö med stort utrymme för egna initiativ, samt vara del av ett engagerat team som värdesätter samarbete och utveckling.
Din roll
Vi söker en engagerad internationell koordinator till ett kombinerat uppdrag kring digitalisering och internationellt samarbete. I din roll är du systemansvarig för vårt digitala verktyg för mobilitetshantering och avtalsdatabas (Mobility-Online), samt för KI:s deltagande i Erasmus+programmet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Vara systemansvarig för Mobility-Online: administrera, vidareutveckla och ge användarstöd.
- Samverka med funktioner inom utbildningsadministration och ekonomi för att implementera och effektivisera digitala arbetsflöden.
- Koordinera och vidareutveckla KI:s deltagande i programmet Erasmus+.
- Administrera mobilitetsavtal och samarbeten med internationella partneruniversitet.
- Ge rådgivning och stöd till studenter och personal genom mobilitetsprocessen.
- Ansvara för rapportering, uppföljning och dokumentation enligt Erasmus+ regelverk.
I rollen som systemansvarig ansvarar du för att utveckla och anpassa Mobility-Online i nära samarbete med både kollegor och den externa leverantören, med målet att skapa effektiva och användarvänliga digitala arbetsflöden som stödjer verksamhetens behov.
Som koordinator för Erasmus+ är du en nyckelperson i att samordna och vidareutveckla programmet vid KI. Du håller dig uppdaterad om aktuella riktlinjer och regelverk, deltar i nationella nätverksträffar och bidrar till att Erasmusverksamheten bedrivs i enlighet med programmets mål.
Rollen ger dig möjlighet att påverka hur digitala verktyg används för att främja mobilitet och internationalisering vid KI.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för digital utveckling och internationalisering och som därigenom vill bidra till att stärka KI:s globala samarbeten. Du är strukturerad, ansvarstagande och har en välutvecklad servicekänsla. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och har lätt för att skapa goda arbetsrelationer.
Du är van att hantera komplexa processer i ett högt tempo och har förmåga att ta egna initiativ, prioritera och arbeta lösningsorienterat. Du uttrycker dig tydligt och professionellt på både svenska och engelska, och delar gärna med dig av dina kunskaper för att bidra till gemensam utveckling. Din inställning är prestigelös och positiv, och du bidrar aktivt till ett gott samarbetsklimat.
Kvalifikationer:
- Relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som tillsammans med tidigare erfarenhet av KI bedöms som likvärdig.
- Minst tre års erfarenhet av arbete inom internationalisering eller utbildningsadministration, gärna vid myndighet eller universitet.
- Erfarenhet av Erasmus+ och/eller Mobility-Online, Solemove, MoveOn eller liknande system.
- Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
- Erfarenhet av databasarbete, digital kommunikation och visualisering av data.
Meriterande:
- Tidigare arbetserfarenhet av Erasmus+ och/eller Mobility-Online/Solemove/MoveOn.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna
Varmt välkommen med din ansökan.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
