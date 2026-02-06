Internationell handläggare
Försvarets Materielverk / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Vi söker en internationell handläggare som vill vara med och driva vårt arbete med internationella samarbeten framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
I rollen ingår att koordinera och sammanställa verksamhetsområdet Armés underlag inför både bilaterala och multilaterala internationella möten. Du ansvarar för att materialet håller hög kvalitet och är tydligt, relevant och väl förankrat i verksamheten.
Du ansvarar även för att strukturera, samordna och hålla ihop nationella och internationella möten, sammankomster och evenemang, liksom att koordinera verksamhetens deltagande vid internationella mässor. Här driver du hela processen - från förberedelser och logistik till genomförande och efterföljande uppföljning.
Vidare företräder du verksamhetsområdet i arbetsgrupper och forum för internationella frågor inom FMV, där du bidrar med struktur, samordning och god förståelse för det internationella arbetets inriktning. Arbetet omfattar även att ta fram olika typer av underlag och rapporter kopplade till kommande, pågående och genomförd verksamhet. Dessa sammanställningar och analyser utgör viktiga beslutsunderlag och skapar förutsättningar för fortsatt utveckling inom området.
Du samarbetar nära kollegor inom FMV, andra myndigheter och internationella aktörer, där du blir en central länk i arbetet med informationsutbyte och koordinering av gemensamma insatser.
Rollen kombinerar strategiska inslag med operativt genomförande - en bred och stimulerande mix för dig som vill arbeta nära kärnverksamheten och bidra till utvecklingen av vårt internationella samarbete.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor inom såväl Sverige som utrikes ingår.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk examen inom exempelvis statsvetenskap, internationella relationer eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har aktuell och relevant erfarenhet av att bereda ärenden inom en myndighet eller annan del av offentlig sektor.
För att lyckas i rollen behöver du ha mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift. Du har dessutom god datorvana och är trygg i att arbeta i Officepaketet, särskilt i Word.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en internationell kontext, exempelvis vid en ambassad eller inom Regeringskansliets verksamhet. Du har gärna erfarenhet av analysarbete samt att planera, samordna, genomföra och följa upp större aktiviteter såsom mässor, konferenser eller andra omfattande möten.
Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska är också meriterande liksom B-körkort.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, skapa relationer, är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi ser även att du är självgående, tar egna initiativ och har förmåga att planera och organisera ditt arbete.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 27 februari 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson, OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen kan du kontakta Jeanette Van der Hagen, jeanette.vanderhagen@jeffersonwells.se
.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9727550