Interimschef till infocenter
Administratörsjobb / Linköping
2025-12-08
Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren ledare med bakgrund inom kundservice? Har du en stark passion för att stödja och utveckla medarbetare samt skapa en arbetskultur präglad av tillit, trygghet och trovärdighet? Har du dessutom erfarenhet av att utveckla och förbättra administrativa rutiner? Då kan detta vara den perfekta rollen för dig!
Vi söker just nu en interimchef på 50% till Linköpings universitets Infocenter. Infocenter fungerar som universitetets centrala kontaktpunkt för studenter, besökare och anställda. Deras uppdrag är att ge ut allmän information om universitetet, svara på studieadministrativa frågor, ge viss IT-support, samt hantera telefoni och växelservice för universitetet. Verksamheten erbjuder service både fysiskt på campus och via ett digitalt ärendehanteringssystem.
Din roll som interimchef innebär att:
Vi ser att du som person är serviceinriktad och har en god förmåga att bygga nätverk och etablera förtroendefulla samarbeten inom en komplex organisation. Du är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten. Rollen innebär en spännande utmaning där du når framgång om du kan balansera mellan att utmana men samtidigt vara flexibel och inlyssnande gentemot uppdraget och organisationen. I en föränderlig kontext kan du se möjligheter i förändringar, tillfällen att påverka framåt. Med ett helhetsperspektiv kan du snabbt växla mellan både strategiska och operativa frågor. LiU har både nationella och internationella målgrupper, därför är mycket goda kunskaper i svenska och engelska ett krav.
Omfattning: 50%
Startdatum: Slutet av januari 2026
Varaktighet: Cirka 1 år
Möjlighet finns både för dig som vill arbeta som underkonsult via eget bolag eller som konsult anställd via Randstad.
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Ansök redan idag!
Ansvarsområden
Leda och utveckla det befintliga teamet fram till att en permanent lösning är på plats.
Säkerställa en fortsatt högkvalitativ service och effektivitet i verksamheten.
Bidra till att skapa en positiv och hållbar arbetsmiljö.Kvalifikationer
Ska-krav:
Minst tre (3) års erfarenhet av att ha jobbat som chef/ledare antingen i offentlig eller privat sektor.
Minst tre (3) års erfarenhet av att sitta i en ledningsgrupp.
Erfarenhet av att utveckla administrativa rutiner
Erfarenhet av att leda i förändring
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Bör-krav
Erfarenhet av att utveckla kundservice
Erfarenhet och intresse av att utveckla digitala arbetssätt i reception, telefonväxel och/eller ärendehanteringssystemOm företaget
