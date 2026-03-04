Interimschef till en Statlig myndighet i Norrköping
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-03-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Vi söker nu en Interimschef till en statlig myndighet i Norrköping. Du kommer ingå i ledningen för "Gemensamma tjänster - Ekonomi "och rapporterar till enhetschefen. I rollen kommer du att ha ett övergripande ansvar för redovisningsarbetet i gruppen, från kvalitetssäkring till rapportering, samtidigt som du driver förändring och utveckling med fokus på digitalisering och ökad automation. Uppdraget innebär även att ha en viktig roll i myndighetens arbete med upphandling och implementering av affärssystem.
En annan del av uppdraget handlar om att se över den befintliga grupperingens struktur. Är myndigheten bemannad på rätt sätt? Finns det arbetsuppgifter och processer som behöver ses över? Myndigheten är i dag personbunden i vissa roller inom redovisning, vilket innebär att fokus kommer ligga på att förstå, förenkla, förtydliga och avpersonifiera arbetsuppgifterna samt identifiera alternativa lösningar. Det kommer därför att ingå ett arbete med utveckling och renodling av rollerna, samt att skapa en god arbetsfördelning och säkerställa kontinuitet vid bortfall och sjukdom.
Enheten består i dag av cirka 30 medarbetare fördelade på en redovisningsgrupp, en controllergrupp och ytterligare en gruppering som stöttar en specifik del av myndigheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda och fördela det dagliga arbetet inom redovisningsgruppen.
• Personalansvar för redovisningsgruppen som i dagsläget består av tio medarbetare.
• Säkerställa att den löpande redovisningen och bokslut håller god kvalitet.
• Processutveckling och kvalitetssäkring - leda arbetet med att effektivisera och modernisera redovisningsprocesserna, med fokus på förenkling, digitalisering, automation och AI-stöd.
• Regelefterlevnad - Säkerställande av att myndigheten följer interna rutiner och gällande regelverk.
• Finansiell rapportering - Bistår med upprättandet av de finansiella delarna i delårsrapporter och årsredovisning samt övrig finansiell rapportering. Detta görs i nära samarbete med koncernfunktionen Styrning och ekonomi.
• Rapportering till statsredovisningen (Hermes) och anslagsredovisning.
• Delta i bytet av affärssystem. Myndigheten står inför ett byte av affärssystem som kommer att ge förutsättningar för ytterligare automatisering och effektivisering inom redovisningsområdet.
• Tolka vad god redovisningssed är.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Interimschef är ett konsultuppdrag på heltid med start så snart som möjligt efter avtalstecknande och beräknas pågå i 6 månader, med möjlighet till förlängning upp till 6 månader. Placeringsorten är huvudsakligen i Norrköping med viss möjlighet till distansarbete efter verksamhetens behov.
Krav för tjänsten:
• Akademisk examen inom ekonomi eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig.
• Minst åtta (8) års erfarenhet av kvalificerade redovisningsuppgifter varav fem (5) år från offentlig sektor.
• Minst två (2) års erfarenhet av att ha personalansvar som chef.
• Minst två (2) års erfarenhet av koncernredovisning.
• Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
• Kunna inkomma med ett referensuppdrag med arbete av liknande karaktär som utförts under de senaste tre (3)åren där följande information efterfrågas:
• Kontaktuppgifter, Namn, mail och telefonnummer till referensen
• Kort information om beställaren (kunden)
• Vilken tidpunkt uppdraget/anställning utfördes.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har en mycket god social och kommunikativ förmåga som gör det möjligt att självständigt bygga förtroendefulla relationer. Vidare anpassar du din kommunikation till olika intressenter och samarbetar effektivt även i komplexa situationer.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM samt om det varit en heltid eller en deltidsanställning.
Meriterande för tjänsten:
• Minst fem (5) års erfarenhet av att ha personalansvar som chef.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Sista ansökningsdag är 2026-03-17.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se Jobbnummer
9777717