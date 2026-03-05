Interimchef till statlig myndighet i Norrköping
Nu söker vi en Interimchef till en statlig myndighet i Norrköping med start omgående och 6 månader långt!
Om uppdraget Uppdraget är ett konsultuppdrag via Bemannia med start omgående och 6 månader långt med möjlighet till förlängning. Uppdraget är på heltid och placeringsorten är huvudsakligen i Norrköping med viss möjlighet till distansarbete efter verksamhetens behov.
Du kommer ingå i ledningen för "Gemensamma tjänster - Ekonomi "och rapporterar till enhetschefen. I rollen kommer du att ha ett övergripande ansvar för redovisningsarbetet i gruppen, från kvalitetssäkring till rapportering, samtidigt som du driver förändring och utveckling med fokus på digitalisering och ökad automation. Uppdraget innebär även att ha en viktig roll i myndighetens arbete med upphandling och implementering av affärssystem.
Enheten består i dag av cirka 30 medarbetare fördelade på en redovisningsgrupp, en controllergrupp och ytterligare en gruppering som stöttar en specifik del av myndigheten.
Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet inom redovisningsgruppen.
Personalansvar för redovisningsgruppen som i dagsläget består av tio medarbetare.
Säkerställa att den löpande redovisningen och bokslut håller god kvalitet.
Processutveckling och kvalitetssäkring - leda arbetet med att effektivisera och modernisera redovisningsprocesserna, med fokus på förenkling, digitalisering, automation och AI-stöd.
Regelefterlevnad - Säkerställande av att myndigheten följer interna rutiner och gällande regelverk.
Finansiell rapportering.
Bistår med upprättandet av de finansiella delarna i delårsrapporter och årsredovisning samt övrig finansiell rapportering. Detta görs i nära samarbete med koncernfunktionen Styrning och ekonomi.
Rapportering till statsredovisningen (Hermes) och anslagsredovisning.
Delta i bytet av affärssystem.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har en mycket god social och kommunikativ förmåga som gör det möjligt att självständigt bygga förtroendefulla relationer. Vidare anpassar du din kommunikation till olika intressenter och samarbetar effektivt även i komplexa situationer. Publiceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
Akademisk examen inom ekonomi eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig.
Minst åtta (8) års erfarenhet av kvalificerade redovisningsuppgifter varav fem (5) år från offentlig sektor.
Minst två (2) års erfarenhet av att ha personalansvar som chef.
Minst två (2) års erfarenhet av koncernredovisning.
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Kunna inkomma med ett referensuppdrag med arbete av liknande karaktär som utförts under de senaste tre (3)åren.
Meriterande
Minst fem (5) års erfarenhet av att ha personalansvar som chef.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 17 mars.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Anna Radhe, anna.radhe@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0708934700.
