Interim verksamhetschef i Västra Götaland
Vill du ta ett helhetsansvar för kost och städ och samtidigt driva utveckling i en samhällsviktig verksamhet?
Vi söker nu en interim verksamhetschef till en kommun i Västra Götaland. I rollen ansvarar du för området kost och städ med helhetsansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du leder genom chefer och säkerställer en välfungerande verksamhet med fokus på kvalitet, service och effektivt resursutnyttjande.Uppdraget innebär att driva utveckling och förbättringsarbete i en politiskt styrd organisation samt att leda prioriterade utvecklings och förändringsinsatser inom verksamheten.Varmt välkommen med din ansökan!
Ditt anställningserbjudande
Du erbjuds ett självständigt uppdrag med tydligt mandat, där din kompetens inom ledarskap och förändringsarbete gör skillnad från start. Som konsult via TNG får du en trygg anställning under uppdragstiden och en dedikerad konsultchef som stöttar dig hela vägen.Publiceringsdatum2026-03-18Arbetsuppgifter
Du leder genom chefer och arbetar både strategiskt och operativt. Uppdraget innebär att säkerställa en välfungerande drift samtidigt som du driver prioriterade utvecklingsinsatser. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och samverkar nära med funktioner som ekonomi, HR, kommunikation och verksamhetsstyrning. Till stöd finns även centrala stödfunktioner kopplade till budget, uppföljning, analys och rapportering.
Helhetsansvar för verksamhet, personal och ekonomi inom kost och städ samt att säkerställa god service och leverans
Leda och stödja enhetschefer i deras uppdrag samt vara en sammanhållande länk för samarbete och helhet
Driva och leda projekt och förändringsarbete kopplat till prioriterade utvecklingsinsatser
Utveckla effektiva och hållbara transportlösningar för måltidsverksamheten
Ingå i ledningsgrupp och samverka nära med stödfunktioner
Leda samverkansarbete med fackliga parter och skyddsorganisation
Ansvara för övergripande kontakter med interna kunder och leverantörer samt bidra i upphandlingar och inköp
Ta fram beslutsunderlag och vid behov föredra ärenden i politiskt styrd organisation
Placering är i en kommun i Västra Götaland. Vilken kommun uppdraget avser kommer att kommuniceras vidare i processen och i dialog med aktuella kandidater.
Uppdraget är på heltid med planerad start i april och löper fram till årsskiftet. Arbetet sker i huvudsak på plats i verksamheten då rollen kräver närvaro. Distansarbete är möjligt i begränsad omfattning upp till en dag i veckan när verksamheten tillåter.
Minst fem års erfarenhet som chef med verksamhets, budget -och personalansvar samt erfarenhet av att utveckla personal
Erfarenhet av att leda andra chefer
Utbildning inom projektledning eller förändringsledning
Minst tre års erfarenhet av projektledning eller förändringsledning
Chefserfarenhet från politiskt styrd organisation
Högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis kostvetare, kostekonom, dietist eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms likvärdig
Körkort B samt tillgång till egen bil
Du har ett lyhört ledarskap och är prestigelös i din roll. Med mycket god kommunikationsförmåga skapar du engagemang och tydlighet. Du är mål och resultatorienterad, arbetar strukturerat och driver arbetet framåt med hög kvalitet. Du trivs med att utveckla verksamhet tillsammans med andra och bygger goda relationer såväl internt som externt.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
411 01 GÖTEBORG
Amanda Alwan 0700231772
