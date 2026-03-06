Interim Sektorchef Barn & Utbildning
Talangbron Sverige AB / Chefsjobb / Säter Visa alla chefsjobb i Säter
2026-03-06
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talangbron Sverige AB i Säter
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige
Vi söker en interim sektorchef till en kommun i Dalarna som kan skapa stabilitet och tydlig ledning i barn- och utbildningssektorn. Du kliver in i en viktig roll där fokus är att skapa arbetsro, struktur och fortsatt kvalitet i verksamheten under en övergångsperiod.
Ditt uppdrag
Ansvara för ledning, styrning och ekonomi inom barn- och utbildningssektorn, som omfattar förskola, grundskola, elevhälsa, kulturskola och vuxenutbildning.
Leda och stödja sektorns ledningsgrupp samt ge stöd till rektorer och stabsfunktioner.
Säkerställa att verksamheten följer skollagstiftning, arbetsmiljöansvar och kommunens styrmodell.
Följa upp kvalitetsarbete, mål, ekonomi och verksamhetsresultat.
Samverka med nämnd, fackliga parter, vårdnadshavare och externa myndigheter samt bereda ärenden till nämnd.
Vi söker dig som
Ska-krav
Har akademisk examen inom pedagogik, statsvetenskap, ledarskap eller motsvarande.
Har erfarenhet av att leda andra chefer inom utbildningsverksamhet.
Har erfarenhet av personal- och arbetsmiljöansvar.
Har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
Meriterande
Erfarenhet av uppdrag som interimchef eller tidsbegränsat ledarskap i komplexa miljöer.
Erfarenhet av förändringsledning och utvecklingsarbete.
Erfarenhet av strategiskt arbete med styrning, uppföljning och budget inom utbildningssektor.
Omfattning
Heltid. Uppdraget genomförs på plats hos uppdragsgivaren i en kommun i Dalarna.
Uppdragsperiod
2026-04-01 - 2026-12-31, med möjlighet till förlängning.
Om Talangbron
Vi är specialister på att hitta talanger som passar, både i kompetens och arbetssätt. Genom att matcha rätt person med rätt arbetsgivare skapar vi långsiktiga och givande samarbeten där alla utvecklas. Med oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dig och dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Låter det som något för dig? Sök redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/ Jobbnummer
9783097