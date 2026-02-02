Interim säljare till Vidde
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Luleå
Vill du vara med och öppna marknaden för nästa generations eldrivna snöskotrar?
Vidde bygger inte bara eldrivna snöskotrar - "vi bygger en helt ny kategori av hållbara terrängfordon". Som snabbväxande svensk startup med rötterna i Norrland vill Vidde bevisa att elektrifiering inte är en kompromiss, utan ett tekniskt och affärsmässigt kliv framåt. Nu söker vi en Säljresurs som kan kliva in och hjälpa Vidde att värma upp marknaden inför nästa fas i tillväxtresan.
Uppdraget löper på deltid fram till maj och passar dig som vill arbeta relationsbyggande och affärsnära i ett bolag med stark vision och korta beslutsvägar.
Tjänsten är inte ortsberoende och ditt främsta verktyg kommer att vara dator och telefon. Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Som interim B2B-säljare arbetar du självständigt. Ditt huvudsakliga fokus är att skapa intresse, bygga relationer och lägga grunden för konkreta affärer så att Vidde står starkt när den permanenta säljansvarige tar över i maj.
Exempel på arbetsuppgifter:
Identifiera och kontakta relevanta B2B-kunder (ex. företag med fordonsflottor, skogsbruk, besöksnäring, offentliga aktörer).
Genomföra möten, presentationer och dialoger där Viddes erbjudande introduceras och positioneras.
Fungera som rådgivande bollplank kring kundernas omställning från fossilt till elektriskt.
Följa upp leads, driva dialoger framåt och där det är möjligt bidra till att landa affärer
Samla insikter från marknaden och ge återkoppling till VD kring kundbehov, invändningar och potential.
Vem är du?
Du som söker har:
• Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom teknik, fordon, industri eller komplexa lösningar.
• Förmåga att snabbt sätta dig in i nya erbjudanden och kommunicera värde snarare än produkt.
• God vana av att bygga relationer från grunden.
• Ett konsultativt förhållningssätt, du skapar förtroende snarare än "säljer hårt".
• Flytande svenska och engelska.
Du är en självgående och initiativrik person som trivs i sammanhang där det inte finns färdiga manualer, utan där du själv tar ansvar för att driva arbetet framåt. Du är prestigelös och pragmatisk, med ett tydligt fokus på att få saker att hända snarare än att fastna i processer. Samtidigt har du en genuin nyfikenhet på hållbar teknik och elektrifiering och drivs av att vara med och bidra till den gröna omställningen.
Om verksamheten
Vidde är ett svenskt innovationsbolag med bas i Jörn, mitt i den norrländska miljö där våra produkter är tänkta att användas. Bolaget utvecklar eldrivna snöskotrar och terrängfordon med ambitionen att förändra hur arbete och transporter i krävande miljöer kan genomföras utan fossila bränslen och utan att kompromissa med prestanda eller användarupplevelse.
Med stark teknisk kompetens, tydligt hållbarhetsfokus och en tydlig vision om att skapa nästa generations terrängfordon befinner sig Vidde i en spännande tillväxtfas. Här kombineras startupmentalitet, snabba beslut och höga ambitioner med ett långsiktigt mål: att bli en ledande aktör inom elektrifierade terrängfordon, med rötterna i Norrland och marknaden i världen.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner.
Helena Forsberg helena.forsberg@poolia.se 072-079 08 69
