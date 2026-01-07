Interim redovisningschef till Sigtuna kommun
Jurek Recruitment & Consulting AB / Ekonomichefsjobb / Sigtuna Visa alla ekonomichefsjobb i Sigtuna
Som interim redovisningschef på Sigtuna kommun kommer du ansvara för redovisningsenheten som är kommunens specialistfunktion i redovisningsfrågor och ekonomisystemadministration. Som tillfällig resurs ligger fokus på bokslut och årsredovisningen för 2025 samt implementering av nytt ekonomisystem. Finns du tillgänglig för omgående start för ett uppdrag på 70-100 % till mitten av april? Läs vidare!
Om uppdraget
Som interim redovisningschef ansvarar du för redovisningsenheten på kommunen och har personalansvar för tolv medarbetare på enheten.
Redovisningsenheten ansvarar för kommunens övergripande redovisningsprinciper, kodplan, bokslut, likviditetsplanering samt processer för leverantörsbetalningar, kundfakturering och inkasso. Samtidigt är enheten kommunens kontaktyta mot såväl invånare som leverantörer och kunder, avseende ekonomiadministrativa ärenden. Enheten ansvarar också för ekonomisystemet Raindance.
Redovisningsenheten är kommunens specialistfunktion i redovisningsfrågor och ekonomisystemadministration. De arbetar med att utforma rutiner och riktlinjer för att sammanställa kommunens ekonomiska utfall i delårs- och årsbokslut. I boksluten hanteras även de kommunala bolagen i kommunens koncern. Löpande säkerställer medarbetarna på enheten att fakturor hanteras för att genomföra in- och utbetalningar till och från kommunen.
Enheten stöttar i avancerade redovisningsfrågor till förvaltningar och koncernbolag. Tillsammans med övriga enheter inom ekonomiavdelningen bidrar vi till den övergripande styrningen och samordningen av kommunens budget- och uppföljningsprocess.
I vårt uppdrag ingår att se till att kommunen har ändamålsenliga och effektiva rutiner och instruktioner för redovisning och bokslut samt redskap för fakturahantering, analys, och uppföljning. Vi bidrar också till att utveckla kommunens business intelligence-plattform på vilken vi stödjer verksamheten i utveckling och förvaltningen av analysverktyg.
Specifika tidskritiska ansvar under uppdragstiden:
Bokslut och årsredovisning 2025
Implementering av nytt ekonomisystem med driftstart årsskiftet 2026/2027
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
För detta uppdrag söker vi dig som har tidigare chefs-/ledarerfarenhet samt erfarenhet av kommunal redovisning, alternativt arbetat som revisor och granskat kommuner.
Du erbjuds
