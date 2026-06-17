Byggledare och specialister för kontraktsuppföljning
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Boden Visa alla byggjobb i Boden
2026-06-17
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Vi söker specialister inom kontraktsuppföljning i entreprenadskedet för uppdrag kopplat till Väg 605 BIP–Flarken hos Trafikverket.
Vi söker konsulter inom ett eller flera av följande kompetensområden:
Entreprenadsakkunnig väg
Entreprenadsakkunnig mätteknik
Entreprenadsakkunnig säkerhet och arbetsmiljö
Produktionssakkunnig väg
Produktionssakkunnig mark och geoteknik
Produktionssakkunnig mätteknik
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Boden.
Uppdragets omfattning varierar beroende på hur många kompetensområden konsulten kan täcka.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att stödja beställarens projektledning med oberoende kontraktsuppföljning under genomförandet av en vägentreprenad. Uppdraget omfattar uppföljning av entreprenörens kvalitetsstyrning, produktion, mätningsteknik, arbetsmiljö och trafiksäkerhet för att säkerställa att kontraktskrav, myndighetskrav och byggherreansvar uppfylls. Arbetet innefattar kontroller på byggarbetsplatsen, granskning av entreprenörens underlag, rapportering, deltagande i möten samt stöd vid besiktningar och överlämnande av anläggningen.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Upprätta och följa upp kontrollprogram, kontrollplaner, riskanalyser och entreprenörens kvalitetsstyrning
Genomföra byggplatskontroller samt följa produktion, mängdredovisning, framdrift och ekonomisk reglering
Medverka vid besiktningar, syneförrättningar, ronder, byggmöten, projekteringsmöten och samordningsmöten
Bereda underlag för ÄTA-arbeten, mängd- och kostnadsregleringar samt följa upp ledningsägarnas arbeten
Verifiera entreprenörens kontroller, provningar, material, produkter och leveranser mot kontraktskrav
Hantera mätningstekniska frågor, stickprovskontroller, motmätningar samt uppföljning av mängder och slutdokumentation
Följa upp arbetsmiljö, BAS-U, trafik- och skyddsanordningar samt delta i skydds- och säkerhetsronder
Rapportera resultat, risker och rekommenderade åtgärder samt säkerställa överlämnande av förvaltningsdata och slutdokumentation
Krav (OBS, obligatoriska)
Generella krav för samtliga roller:
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
B-körkort.
För samtliga roller krävs minst 3 års arbetserfarenhet inom väg som byggledare eller i arbetsledande funktion såsom produktionsledare, arbetsledare, platschef, byggplatsuppföljare eller motsvarande. Erfarenheten får inte vara äldre än 10 år. Kunskap om lagar, förordningar, standarder och föreskrifter inom aktuellt område krävs.
Entreprenadsakkunnig väg:
Kunskap om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion såsom produktionsledare, arbetsledare, platschef, byggplatsuppföljare eller motsvarande) från minst två vägentreprenader i allmän vägtrafikmiljö med >25 MSEK i total omsättning.
Minst 5 års arbetserfarenhet inom anläggningsbranschen.
Steg 1.2 enligt TDOK 2018:0371 "APV Kompetens i upphandlad verksamhet - Entreprenad och projekteringstjänster".
Entreprenadsakkunnig inom mätteknik:
Kunskap om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Arbetserfarenhet (som konstruktör, specialist, projektör, handläggare) inom mätteknik från minst två vägprojekt med >15 MSEK i total omsättning och mängdreglering enligt AB04.
Inneha utfärdat "BEHÖRIGHETSINTYG för Mätningstekniska arbeten i Trafikverket" med behörighetstyp lägst 2.
Dokumenterad arbetserfarenhet av vägprojekt och mätningsarbeten i vägmiljö.
Dokumenterad arbetserfarenhet av projekt där maskinstyrning/maskinguidning använts.
Entreprenadsakkunnig inom Säkerhet och arbetsmiljö:
Kunskap om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Steg 3 enligt TDOK 2018:0371 "APV Kompetens i upphandlad verksamhet - Entreprenad och projekteringstjänster".
Produktionssakkunnig Väg:
Kunskap om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Produktionssakkunnig Mark och Geoteknik:
Kunskap om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Produktionssakkunnig Mätteknik:
Kunskap om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7933067-2058629". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Boden C. (visa karta
)
961 31 BODEN Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9969032