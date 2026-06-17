Mekaniker el-kompetens EuroMaint Åmål
EuroMaint Rail AB / Maskinreparatörsjobb / Åmål Visa alla maskinreparatörsjobb i Åmål
2026-06-17
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Företagsbeskrivning:
Som mekaniker hos EuroMaint i Åmål får du en varierad och tekniskt utmanande vardag där du bidrar till att hålla Sveriges spårgående arbetsmaskiner i toppskick. Här arbetar du nära erfarna kollegor i en miljö där precision, säkerhet och utveckling står i centrum.
Arbetsbeskrivning:Om rollenI depån i Åmål utförs bl.a. underhålls- och servicearbeten på spårgående arbetsmaskiner och vi söker nu en mekaniker med kunskaper inom el eller automation. Som mekaniker har du en varierad arbetsroll och kommer att arbeta med allt från enklare felsökningar och servicearbeten inom el och mekanik till ombyggnader av fordon. I tjänsten utför du även egenkontroller samt rapporterar avvikelser så som uteblivna leveranser, riskobservationer eller driftstörningar.
Arbetet är varierande och innebär både självständiga uppgifter och samarbete med kollegor. Du arbetar nära erfarna kollegor i en miljö där säkerhet och precision är avgörande.
Din profilVi söker dig med kunskap inom el eller automation. Du har god mekanikvana och har lätt för att läsa och tolka dokumentation och föreskrifter. För att lyckas i rollen är du prestigelös, har en god problemlösningsförmåga och ett högt säkerhetstänk. Du är medveten om att god kommunikation är avgörande för att skapa ett fungerande samarbete, eftersom denna tjänst innefattar både individuellt arbete och grupparbete. Oavsett tidigare erfarenhet inom el-området söker vi dig som är nyfiken och redo att anta nya utmaningar med ett öppet och ödmjukt förhållningssätt.
Tjänsten ställer krav på god svenska, både i tal och skrift, samt B-körkort.
Meriterande för tjänsten är kunskap i ett eller flera av följande områden:• Fordonsmekanik• Hydraulik och pneumatik
Förmåner & erbjudande Vi erbjuder: • Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år • Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet • Gratis mensskydd på alla våra arbetsplatser
På EuroMaint erbjuder vi en tydlig karriär- och lönemodell för våra tågtekniker. Rollen är indelad i flera nivåer, vilket innebär att du kan utvecklas och befordras inom yrket i takt med att du växer, tar större ansvar och breddar din kompetens.
Plats & omfattningPlats: ÅmålOmfattning: HeltidStartdatum: Enligt överenskommelseArbetstider: 07:00 – 15:30 med möjlighet till flex.Form: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi Master-tester OPTO och CORE för att få en rättvis och objektiv bedömning av dina färdigheter. Vi gör en bakgrundskontroll innan anställning erbjuds. Då denna tjänst är säkerhetsklassad ingår även en hälsoundersökning i rekryteringsprocessen, denna bekostas av oss.Vi ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är den 5 juli, men vänta inte – tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.
Profilbeskrivning:Om EuroMaint EuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll på spårbundna fordon som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder, samt två verkstäder i Norge. Huvudkontoret är placerat i Solna. Hos oss arbetar många specialister inom underhåll av järnvägsfordon. EuroMaint har en omsättning på ca 1 900 MSEK och cirka 1 100 medarbetare (2024). EuroMaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019. Våra värderingar:• Professionalism – vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat.• Förtroende – vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda.• Hållbarhet – vi tar ansvar för människor, miljö och framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4931-44253118". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EuroMaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/
662 34 ÅMÅL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EuroMaint Components & Materials AB Jobbnummer
9969031