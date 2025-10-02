Interim projektcontroller i Stockholm
Är du en strukturerad och affärsdriven interimskonsult med erfarenhet av processkartläggning och controlling?
Nu söker vi dig som vill ta dig an ett utvecklingsinriktat uppdrag hos en organisation i förändring. Under cirka 3-4 månader med start i början av november får du möjlighet att bidra till ett initiativ som syftar till att förbättra och modernisera ekonomirelaterade arbetsflöden. Du kommer att arbeta nära verksamheten för att identifiera förbättringsområden, skapa struktur och lägga grunden för ett kommande systemskifte.
Detta är ett konsultuppdrag där du anställs som konsult av Jurek Talents alternativt har möjlighet att gå in som underkonsult. Uppdragets omfattning är heltid och förväntas pågå i 3-4 månader, start enligt överenskommelse.
Som anställd konsult hos oss på Jurek är du anställd hos oss och uthyrd till en eller flera av våra olika kunder. Förutom en mängd förmåner som friskvårdsbidrag, försäkringar, kollektivavtal och karriärmöjligheter, erbjuds du möjligheten att utöka dina erfarenheter och kompetenser samtidigt som du bidrar med dina värdefulla kunskaper.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom controlling och redovisning, och som är van vid att driva förändringsarbete kopplat till ekonomiprocesser. Du har en god förståelse för processkartläggning och är trygg i att facilitera workshops och omsätta insikter till konkreta modeller. Har du dessutom erfarenhet av grant management och finansiella processer inom offentlig eller forskningsnära sektor är det ett stort plus.
Din förmåga att kommunicera tydligt, arbeta strukturerat och leverera enligt uppsatta mål gör dig till en viktig partner i både operativa och strategiska sammanhang.
I rollen kommer du att:
* Stötta verksamheten i att analysera och dokumentera nuvarande arbetssätt inom projekt- och business controlling.
* Leda workshops med berörda enheter för att samla in behov och identifiera förbättringspotential.
* Modellera processer utifrån workshopresultat och bidra till ett mer effektivt och automatiserat arbetssätt.
* Leverera underlag som stödjer ett framtida systembyte till Planacy (planerat under 2026).
* Samverka med olika funktioner och rapportera till chef för Verksamhetsstyrning.
Om dig
Vi söker dig som har:
* Flerårig erfarenhet inom ekonomi, redovisning och controlling.
* Dokumenterad kompetens inom processkartläggning och modellering.
* Erfarenhet av att leda workshops och driva förändringsarbete.
* Tidigare deltagit eller ansvarat för systembyten inom ekonomiområdet.
* Stark struktur och förmåga att leverera enligt tidplan.
* Meriterande: kunskap om grant management och finansiella processer inom forsknings- eller bidragsfinansierad verksamhet.
Din kommunikativa förmåga, noggrannhet och resultatfokus gör dig till en självklar partner i både operativa och strategiska frågor.
Då urvalsprocessen och intervjuer sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se.
Vid frågor angående tjänsten är kontakta gärna ansvarig konsultchef Hanna Darberg på hanna.darberg@jurek.se
.Om företaget
Jurek Recruitment & Consulting grundades 2006 av serieentreprenören Shervin Razani och är ett växande företag med fokus på flexibla och kundanpassade rekryterings- och konsulttjänster. Vi rekryterar och hyr ut talanger inom en mängd områden, från studenter till erfarna akademiker, med specialistkompetens. Våra uppdrag spänner över områdena juridik, ekonomi, HR, marknad/kommunikation, administration och management. Då varje uppdrag är unikt arbetar vi för att alltid skapa en perfect match för våra konsulter och kunder.
Konsult hos Jurek
År 2024 utsågs vi till en av Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen. Det är fint att få ett kvitto på vårt viktiga arbete med att erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter. Som konsult hos oss får du chansen att arbeta på spännande arbetsplatser inom olika branscher och vid din sida har du alltid en dedikerad konsultchef som stöttar dig under ditt uppdrag och hjälper dig framåt i din karriär. Du kommer dessutom bjudas in på flera spännande nätverksträffar och aktiviteter tillsammans med konsultchefer och övriga konsulter på Jurek
