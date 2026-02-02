Interim Produkt- och affärsutvecklingsledare
Vi på Future People söker en interim Produkt-och affärsutvecklingsledare till vår kund i centrala Stockholm
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Om rollen Vill du kliva in som interimskonsult i en roll där du får driva utveckling av framtidens energitjänster - och göra skillnad direkt? Future People söker nu en kvalificerad och ansvarstagande interimskollega till ett föräldravikariat hos en av våra kunder inom energisektorn.
Uppdraget är placerat i en nordisk organisation där du får ett samordnande och framdrivande ansvar inom ett område som växer snabbt: flex - produkter och tjänster kopplade till smart energianvändning för B2C-marknaden.
Flexområdet omfattar bland annat:
smart styrning av elbilsladdning (inkl. V2X)
batterier
solceller
värmepumpar
Det här är ett uppdrag för dig som trivs i en dynamisk miljö där arbetssätt och processer utvecklas löpande, och där du kan skapa riktning, struktur och momentum i ett område med många beroenden och intressenter.
Som interim Flex Lead ansvarar du för att driva och utveckla flexområdet inom Customer Solutions Nordic. Du säkerställer gemensam riktning och prioritering på nordisk nivå, driver roadmap och initiativ, och formar samarbeten med både tvärfunktionella team och externa partners.
Du kommer även att stötta ett team inom New Propositions i bredare produkt- och tjänsteutveckling kopplat till framtida energitjänster.
Rollen innebär även deltagande i strategiska forum kopplat till utvecklingen av nya erbjudanden.
Ansvarsområden
Säkerställa starkt samarbete och linjering inom flexområdet på nordisk nivå
Uppdatera och vidareutveckla flexstrategi, prioriteringsmodell och roadmap
Konceptualisera, initiera och driva initiativ och projekt inom flexaffären
Leda arbete kring erbjudandeutveckling och kommersiell paketering
Stärka teamets förmåga inom affärsområdet samt utveckla arbetssätt och processer
Visa hur AI och digitala verktyg kan användas för att stötta produktutveckling och konceptdesign
Inspirera och utmana teamet att tänka nytt kring produkter, tjänster och framtida affärsmöjligheter
Minst 5-7 års erfarenhet av affärs- eller produktutveckling, gärna i kombination med product management
Erfarenhet av produkt- och tjänsteutveckling av digitala lösningar i kombination med hårdvara
Starkt kommersiellt tänk och erfarenhet av B2C-affärer
Förmåga att koordinera och driva forum, arbetsgrupper och styrgrupper
Erfarenhet av att arbeta i komplexa och snabbt föränderliga miljöer med många intressenter och beroenden
En trygg och tydlig kommunikationsstil - du skapar förtroende och driver framdrift
Meriterande
Erfarenhet från energirelaterade ekosystem, smarta hem eller andra lösningsbaserade digitala tjänster med hårdvarukomponenter
Erfarenhet av agila miljöer och tvärfunktionella team (Scrum, Kanban, SAFe)
Praktisk erfarenhet av AI-verktyg i utvecklings- eller designprocesser (t.ex. ChatGPT, Midjourney, Copilot, Figma AI, Notion AI)
Erfarenhet av affärstester, MVP-utveckling eller experimentbaserad produktutveckling (Design Thinking, Value Proposition Design m.fl.)
Som konsult på Future People
Hos oss får du:
Ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder
Trygghet och stöd genom hela uppdraget
Ett dedikerat konsultstöd och löpande dialog
Möjlighet att bygga nätverk och ta nästa kliv i din karriär
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen - du behöver aldrig undra var du står.
Omfattning: 100% Start: omgående-november Sista dag att ansöka är 13/2
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se.
Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR.
