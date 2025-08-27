Interim Finance Manager till tillväxtbolag
2025-08-27
Ett svenskt tillväxtbolag inom health tech och e-handel söker nu en erfaren Interim Finance Manager som kan stärka upp ekonomifunktionen under en viktig fas. Bolaget befinner sig i ett skede där finansiell kontroll, styrning och rapportering behöver utvecklas för att stödja fortsatt expansion och förbereda inför framtida ägarstrategiska alternativ.
Om uppdraget
Hittills har ekonomi och rapportering till stor del hanterats av externa, men nu finns behov av en samlad interimlösning. Rollen innebär ansvar för både den dagliga ekonomiadministrationen och att bygga strukturer för långsiktig finansiell planering. Du bör vara prestigelös och öppen för att hantera de enklare delarna i redovisningsflödet till de mer avancerade uppgifterna som att bygga ekonomifunktionen framåt.
Exempel på ansvarsområden:
Upprätta rutiner för löpande redovisning, fakturahantering och månadsavslut
Ta fram tydliga rapportpaket till ledning och styrelse (P&L, balans, kassaflöde, prognos)
Implementera processer för likviditetsplanering och OPEX-uppföljning
Ansvara för löner, betalningar och kassaflödesprognoser
Successivt bygga ut strukturen med intäktsrapportering, lagerhantering och koncernsammanställning
Driva årsbokslut och koordinera arbetet med extern revisor
Löpande dialog med internationella dotterbolag och externa partners
Vem vi söker
Vi söker dig med bakgrund som Finance Manager eller Controller, gärna med erfarenhet från bolag i tillväxtfas. Du är trygg i redovisningens grunder, men har också förmågan att skapa rapporteringsstrukturer och processer från grunden.
För att lyckas i uppdraget ser vi att du har:
Flera års erfarenhet från liknande roller i entreprenörs- eller tillväxtbolag
Hanterat hela flödet från enklare löner till ÅR
Goda kunskaper i redovisning, prognoser och kassaflödesstyrning
Vana av att arbeta nära ledning/styrelse med rapportering och analys
Erfarenhet av system som Fortnox eller liknande
Meriterande: bakgrund från bolag som förberetts för IPO eller exitPubliceringsdatum2025-08-27Övrig information
Start: September 2025 (kan anpassas något för rätt person)
Omfattning: Del- eller heltid, initialt 6-12 månader med möjlighet till förlängning
Plats: Stockholm, hybridlösning med viss närvaro på kontor
Vi svarar gärna på frågor
För frågor om tjänsten kontakta Marcus Ström på 070-857 50 05 eller marcus.strom@peopleoffinance.se
. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim, en fortsättning på Talents of Sweden är rekryterings- och konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade kandidater och företag. Att söka denna möjlighet genom oss ger rätt person goda möjligheter till en spännande karriärutveckling - både nu och i framtiden. Vi sitter med fler spännande interimsuppdrag samt rekryteringar och genom att söka en roll genom oss kan också fler intressanta möjligheter dyka upp, utöver denna möjlighet. Glöm inte att följa vår LinkedIn för att ta del av spännande uppdrag och karriärmöjligheter - klicka här för att följa.
Vi ser fram emot din ansökan!
sökord: CFO, Ekonomichef, redovisningsansvarig, controller, scale up, tillväxt
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
