Interim Ekonomichef med erfarenhet av SOX och SAP
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du erfaren inom redovisning med särskild kompetens inom SOX och SAP? Då kan det vara dig vi söker! Vi på Vindex är just nu på jakt efter en interim operativ ekonomichef till vår kund. Uppdraget beräknas pågå i 4-6 månader, med start så snart som möjligt. Som ekonomichef antar du en ansvarstagande nyckelroll inom bolaget där du erbjuds stora möjligheter att påverka.
Placering: Norrort
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Motivera och leda ett engagerat redovisningsteam
Leda dagligt arbete inom löpande redovisning, moms, kund-och leverantörsreskontra
Ansvara för budget, rapportering och finansiell uppföljning
Säkerställa efterlevnad av regelverk och riktlinjer
Leda bokslut, revision och koncernrapportering
Utveckla och coacha team samt bidra till en trygg och inkluderande arbetsmiljö
Utveckla och effektivisera processer och rutiner inom redovisning
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har en civilekonomexamen eller motsvarande och som har en gedigen bakgrund inom finans och redovisning. För att passa i den här rollen krävs att du tidigare arbetat i en SOX-miljö, samtidigt som du har god kompetens inom SAP. Dessutom värdesätter vi din goda kompetens inom aktuella redovisningsstandarder och regelverk.
Som person drivs du av att anta en operativ och strategisk roll där du kontinuerligt förbättrar processer och arbetar tvärfunktionellt med flera intressenter inom och utanför organisationen. Du är en analytisk problemlösare med god förmåga att inspirera och motivera dina medarbetare. Utöver det kommunicerar du tydligt och effektivt, på både svenska och engelska.
Ansökan
Låter det här som en roll för dig. Tveka inte att skicka in din ansökan i Word-format och ange referensnummer JGFM2968 via formuläret nedan, redan idag! Rekryteringsprocessen hanteras av Vindex, men anställning erbjuds direkt hos kund.
Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jozephine-Pilgrim Linge Gimling (jozephine-pilgrim.gimling@vindex.se
, 070-985 39 63).
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister. Är du intresserad av fler uppdrag/tjänster som ekonomiassistent? Kika gärna under fliken Lediga uppdrag och jobb. Så ansöker du
