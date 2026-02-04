Interim ekonomichef
Jurek Recruitment & Consulting AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
Vi söker en interim ekonomichef till en verksamhet som ansvarar för att samordna arbetsmarknadsinsatser och erbjuda vuxenutbildning. Verksamheten arbetar för att stärka individers möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller gå vidare till studier, bland annat genom olika kompetenshöjande och arbetsmarknadsinriktade insatser. Har du ett intresse för dessa frågor samt relevant erfarenhet för att kliva på detta interimsuppdrag? Läs då vidare!
Om uppdraget
I rollen som interim ekonomichef ansvarar konsulten för budget, prognos, uppföljning och ekonomisk analys. Du ansvarar för den operativa ledningen av ekonomienheten med ansvar för budget, personal och uppföljning. I rollen ingår också att vara ett nära samarbete med övriga verksamheter samt driva samarbeten med externa parter. Rollen förutsätter en hög grad av hands-on-förhållningssätt till budgetprocessens planerings och -uppföljningsarbete där löpande redovisning, och prognoser ingår.
Enheten består av fem ekonomer, en verksamhetsutvecklare, tre verksamhetskontrollers samt en ekonomiadministratör. Konsulten ska delta i ledningsgruppens ekonomiska arbete och stöder Förvaltningsdirektör i övergripande ekonomisk analys och beslut.
Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att tillkomma under uppdragets gång.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
För att vara kvalificerad för denna roll behöver du uppfylla följande:
Civilekonomexamen eller motsvarande högskoleutbildning inom ekonomi
Minst 5 års erfarenhet av ekonomi- och ledarskapsroll, inom kommunal verksamhet (inom de senaste 10 åren)
Erfarenhet av årsredovisning, budget och uppföljning
God systemkunskap av Nexxus Hypergene
Minst 5 års erfarenhet av personalansvar och ett engagerande, kommunikativt ledarskap
Vara strategisk, analytisk och strukturerad, men också en stabil och trygg ledare.
Du erbjuds
Detta konsultuppdrag är på heltid med start 25 februari till 24 augusti 2026.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support.
