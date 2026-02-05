Interim Driftchef
2026-02-05
Om uppdraget
Som Interim Driftchef elnät hos Sandviken Energi Elnät AB ansvarar du för att säkerställa en stabil och effektiv drift och underhåll av elnätsanläggningen. Uppdraget är ett interimsuppdrag på heltid med placering i Sandviken.
Om rollenI rollen som Interim Driftchef leder du avdelningen för Drift och Underhåll och rapporterar till Affärsområdeschef Elnät. Uppdraget sker i linjeverksamheten och omfattar både operativt ansvar för den dagliga driften och övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs enligt regelverk och interna arbetssätt.
Uppdraget omfattar bland annat att:
Säkerställa att elnätsanläggningen drivs och underhålls på ett optimalt sätt utifrån verksamhetens behov
Leda och utveckla det förebyggande och akuta underhållet av elnätet
Säkerställa att driftledning och beredskap fungerar effektivt
Ansvara för arbetsmiljö, säkerhet, miljö, ekonomi och kommunikation inom avdelningen
Leda och utveckla medarbetare samt bibehålla en företagskultur som skapar engagemang och delaktighet
Säkerställa att drift, underhåll, projekt och utvecklingsarbete genomförs effektivt och enligt plan
Arbeta processorienterat och bidra till förbättring av arbetssätt och användning av ny teknik i vardagliga processer
Samverka med interna och externa intressenter för att skapa stabil och långsiktigt hållbar drift av elnätet
Obligatoriska krav
Samtliga krav ska redovisas tydligt i CV, inklusive perioder, uppdrag, omfattning och ansvar.
Publiceringsdatum2026-02-05
Högskoleutbildning inom teknik/elkraft eller motsvarande, alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet.
2. Chef- och ledarerfarenhet
Flerårig dokumenterad erfarenhet som chef och ledare.
3. Erfarenhet av drift- och underhållsverksamhet
Erfarenhet av att leda eller arbeta nära teknisk drift- och underhållsverksamhet, gärna inom elnät eller annan samhällskritisk infrastruktur.
4. Processoriented arbetssätt
Ett strukturerat och processorienterat arbetssätt med förmåga att tillämpa ny teknik i vardagliga arbetssätt.
5. Helhetssyn och kommunikation
God förmåga att se helhetslösningar i komplexa miljöer samt att kommunicera tydligt och förtroendefullt med olika intressenter.
6. Ledarskap och personliga egenskaper
Trygg och coachande ledarstil som skapar delaktighet, engagemang och driver kontinuerliga förbättringar.
7. Samarbetsförmåga
God samarbetsförmåga och vana att arbeta tvärfunktionellt.
8. Referenser
För att styrka erfarenhet och lämplighet för uppdraget ska minst två (2) relevanta referenser från liknande uppdrag under de senaste tre (3) åren kunna lämnas.
UppdragsinformationAvtalstiden är från 2026-03-31 till och med 2026-09-18.
Omfattningen är planerad till heltid (40 h/vecka). Ingen volymgaranti lämnas.
Uppdraget utförs på plats i Sandviken, i beställarens lokaler. En viss distans kan förekomma efter överenskommelse.
För frågor om tjänsten återkom till ansvarig rekryterare på anbud@kraftsam.se
.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9724883