Interim Chef Bostadsbolag
2025-10-31
Vi söker en Interim chef till ett kommunalt bostadsbolag i Stockholm..
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en interim chef för en förvaltningsenhet inom ett större allmännyttigt bostadsbolag i Stockholm. I rollen får du en central position med ansvar för att leda, utveckla och säkerställa hög kvalitet i förvaltningen av bolagets bostadsbestånd.
Du har förmågan att se verksamheten ur kundens perspektiv och att säkerställa att service, kommunikation och lösningar präglas av värdeskapande och långsiktig kundnytta. Ditt ledarskap är både strategiskt och operativt, och du omsätter mål och visioner till konkreta åtgärder för hållbara resultat.
Som chef över chefer leder du en grupp av förvaltare och gruppchefer med ansvar för ekonomi, verksamhet och personal. Tillsammans skapar ni en effektiv förvaltning och en god boendeservice.
Rollen innebär breda samarbetsytor internt och externt, och du har stöd av flera specialistfunktioner inom bolaget. Du ansvarar även för beställning av entreprenader och underhållsprojekt samt ingår i avdelningens ledningsgrupp.
I uppdraget ingår att bidra med struktur, analys och ledarskap i en verksamhet som befinner sig i utveckling.
Arbetsuppgifter
Ansvar för förvaltningsenheten med personalansvar för tio förvaltare och två gruppchefer, totalt cirka 140 medarbetare
Driva utveckling och kontinuerliga förbättringar mot hög måluppfyllelse
Ansvar för enhetens systematiska planering, genomförande och uppföljning, inklusive ekonomistyrning, verksamhetsplanering, fastighetsägaransvar och underhållsplanering
Kvalitetssäkring, arbetsmiljö, säkerhets- och miljöarbete inom enheten
Säkerställa att avtal, myndighetskrav, regler och lagar efterlevs
Upprätta, genomföra och följa upp åtgärder utifrån fastigheternas tekniska behov samt service- och produktindex
Bidra med kunskaper och insikter i en strukturerad genomlysning av befattningen och dess organisatoriska kontext
Ta fram analys och förslag på framtida ansvar, befogenheter, omfattning och organisatoriska alternativ som beslutsunderlag
Krav (OBS, obligatoriska)
Relevant högskole-/eller motsvarande utbildning inom fastighetsområdet eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Minst tio års dokumenterad erfarenhet av en liknande befattning med chefsansvar inom fastighetsförvaltning. Goda kunskaper inom fastighetsekonomi, hyres- och fastighetsjuridik samt byggteknik. Erfarenhet av målstyrning, underhållsplanering och projektledning. Dokumenterad erfarenhet av att utveckla strategisk styrning och genomföra organisationsförflyttningar i ledningsgrupper. Erfarenhet att arbeta med social hållbarhet, hyresgästdialoger och trygghetsfrågor. Kunskaper och insikter om lagar, bestämmelser, standarder inom området. Kunskaper i entreprenadjuridik, upphandling och förhandlingar inom LOU. Körkortskrav B. En god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriter
En kombination av analytisk förmåga, processledning och förståelse för ledarskapets dynamik på olika nivåer. Strukturerad, framåtblickande och handlingskraftig med vana för självständiga beslut i komplexa frågor. Mål- och resultatdriven med en nyfikenhet på omvärlden och hur den påverkar verksamhetens utveckling.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
