Interim Business Controller - Start omgående

Vi söker nu en Interim Business Controller till ett spännande interimuppdrag på 6 månader hos ett internationellt bolag i Solna med start omgående. Du blir en nyckelperson i ekonomifunktionen, med ansvar för både analys, uppföljning och nära samarbete med affären.
Detta är en perfekt roll för dig som trivs i verksamhetsnära controlling, är en teamplayer ut i fingerspetsarna, och har en stark förståelse för redovisning och bokslutsprocesser.
Om uppdragetRollen är bred och affärsnära - du arbetar nära kontrakt och projekt inom företagets olika underhållsavtal, vilket innebär regelbunden kontakt med både interna och externa stakeholders. Du är en viktig länk mellan ekonomi och verksamhet, och kommer att få stort mandat att driva förbättringar och effektiviseringar inom exempelvis bokslutsstruktur, rapportering och uppföljning.
Du ingår i ett controllerteam som präglas av samarbete, kunskapsdelning och ett gemensamt driv att utveckla processer och arbetssätt.
Exempel på arbetsuppgifter Ansvar för uppföljning av ekonomin kopplat till flera kundkontrakt
Stöd till verksamheten med analyser, kalkyler och beslutsunderlag
Månads- och årsbokslut i nära samarbete med redovisning
Rapportering till ledning och andra intressenter
Budget- och prognosarbete
Identifiera och driva förbättringar inom struktur och process (särskilt bokslut)
Skapa och underhålla dashboards och nyckeltal (meriterande med Power BI)
Verka som partner till chefer ute i verksamheten - delta aktivt och nyfiket
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en senior controller med stor förståelse för redovisningens grunder, och som samtidigt har en stark affärsförståelse och analytisk förmåga. Du är ödmjuk, prestigelös och har lätt för att skapa förtroende i både ekonomi- och verksamhetsdelar av organisationen.
Vi tror att du har: Minst 5-7 års erfarenhet som Business Controller
Bakgrund från medelstora till stora bolag, gärna inom industri, service, teknik eller liknande
Förståelse för redovisning och bokslutsprocesser
Intresse för eller erfarenhet av att harmonisera processer och strukturera ekonomiarbete
Goda kunskaper i Excel; erfarenhet av Power BI är meriterande
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Välkommen med ansökan omgående!
