Interim Accountant i Göteborg
2025-12-15
Om uppdraget
Som Senior Accountant på detta bolag kommer du att arbeta med kvalificerade redovisningsuppgifter. Rollen är bred och kombinerar löpande redovisning, analys och utveckling av processer i en internationell miljö.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Ansvara för redovisningsarbete för VCC och dess dotterbolag
Genomföra månads- och bokslutsaktiviteter
Arbeta med momsrapportering (VAT)
Driva harmoniserings- och effektiviseringsinitiativ
Utföra övriga redovisningsrelaterade uppgifter
Analysera och hantera stora datamängder
Du kommer även att ha en aktiv roll i förbättring och standardisering av befintliga processer. Under månadsbokslut förväntas du ta en ledande roll för att säkerställa korrekt och högkvalitativ rapportering inom ditt ansvarsområde.
Samarbete & intressenter
Rollen innebär ett nära samarbete med:
Global Accounting Centre
Lokala landsrepresentanter
Intressenter på huvudkontoret
Revisorer och skatterådgivareKvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Gedigen erfarenhet av arbete i stora internationella bolag (meriterande)
Goda kunskaper i SAP och Hyperion FM (meriterande)
Djup förståelse för svensk redovisning (Swedish GAAP) och IFRS
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Intresse för dataanalys, automatisering och digitalisering
Examen i företagsekonomi eller motsvarande
Stark förståelse för finansiella processer och system samt förmåga att driva och implementera dessa effektivtDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i uppdraget behöver du ha hög integritet, ett positivt förhållningssätt och god flexibilitet. Du är kommunikativ, samarbetsorienterad och trygg i att arbeta i en komplex och internationell miljö.
