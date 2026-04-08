Intendent, västra grundskoleområdet

Sandvikens kommun, Grundskola / Administratörsjobb / Sandviken
2026-04-08


I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.

När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!

I Sandvikens kommunala grundskolor arbetar vi i en kultur där samarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete går hand i hand. Här skapas en trygg och stödjande miljö med höga förväntningar, vilket ger elever goda möjligheter att nå sina mål. Digital utveckling har länge varit en naturlig del av vår verksamhet och varje elev har tillgång till en egen dator som stöd i undervisningen. Vår gemensamma värdegrund och en organisation med nära beslutsvägar bidrar till delaktighet, tydlighet och goda möjligheter till utveckling.

Västra grundskoleområdet omfattar Norrsätraskolan, Gullhedskolan, Vallhovskolan och Hedängskolan med verksamhet från förskoleklass till årskurs 9. Skolorna finns både centralt i Sandviken och i närliggande tätorter, med närhet till natur och engagerade lärmiljöer. Vi arbetar tillsammans för en trygg, inkluderande och utvecklande miljö för elever och medarbetare.

Hos oss gör vi varandra bättre.

1 plats(er).

Publiceringsdatum
2026-04-08

Arbetsuppgifter
Som intendent arbetar du nära rektor, biträdande rektorer och de två administratörerna inom västra grundskoleområdet. Rollen omfattar kvalificerat administrativt stöd, samordning av arbetsmiljöprocesser, rekrytering, introduktion av ny personal och uppföljning av ärenden och statistik. Uppdraget är brett och bidrar till att skapa goda organisatoriska förutsättningar i skolornas vardag.

Du bidrar genom att:

* Driva och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i området
* Samordna rekrytering och introduktion av ny personal
* Ta fram, analysera och presentera statistik och beslutsunderlag
* Hantera ärenden och samverka med rektor, biträdande rektorer, administratörer, tekniska funktioner och förvaltare
* Övervaka felanmälningar och följa upp arbete kopplat till lokaler och utemiljöer

Vi gör varandra bättre genom att:

* Dela kunskap och utveckla gemensamma arbetssätt
* Arbeta lösningsfokuserat och nära tillsammans i tvärprofessionella team
* Skapa en trygg, inkluderande och hållbar arbetsmiljö
* Stödja varandra prestigelöst och professionellt

Kvalifikationer
Rollen kräver förmåga att skapa struktur, ta initiativ och samarbeta med många olika funktioner. Ett konsultativt och tydligt arbetssätt är viktigt, liksom förmågan att kommunicera på ett tryggt och professionellt sätt. För att trivas i rollen behövs engagemang, flexibilitet och ett intresse för utveckling och förbättringsarbete i skolans verksamhet.

För uppdraget krävs:

* Utbildning inom personal- och arbetslivsområdet eller likvärdig utbildning alternativt tidigare erfarenhet som chef inom relevant område, exempelvis som biträdande rektor
* God kunskap i svenska, både muntligt och skriftligt

Erfarenhet av att arbeta i digitala system, av rekryterings- och introduktionsprocesser samt av att ge konsultativt stöd till chefer är meriterande. Det är även en fördel med tidigare arbete inom systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet av AI samt förståelse för hur AI kan användas i praktiken för att effektivisera, förbättra och kvalitetssäkra arbetet.

Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar

Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb

Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/174".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sandvikens kommun (org.nr 212000-2346)
811 80  SANDVIKEN

Arbetsplats
Sandvikens kommun, Grundskola

Kontakt
Rektor
Carlos Santis Salinas
carlos.santis.salinas@edu.sandviken.se
026-242490

Jobbnummer
9841081

