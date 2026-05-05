Intendent till Skansen
2026-05-05
Nu söker vi en intendent till Samlingsenheten!
Ta del av en unik arbetsmiljö!
I rollen som intendent på Skansen, bidrar du med att förvalta, utveckla och tillgängliggöra Skansens museimiljöer och samlingar.
Stiftelsen Skansen är ett friluftsmuseum, en djurpark och en levande mötesplats för firanden, evenemang och gemenskap - allt i en världsunik miljö mitt i hjärtat av Stockholm. Här möts Sveriges kultur, natur och djur i miljöer som är skapade för att utforskas, om och om igen. Varje år välkomnar Skansen omkring 1,4 miljoner gäster i alla åldrar, från Sverige och världen.
Ansvarsfull, Överraskande och Tillsammans beskriver miljön och vilka förväntningar som finns på våra medarbetare.
Beskrivning av rollen
Skansens museiverksamhet har som syfte att bevara och levandegöra svensk kultur och natur. Genom våra samlingar och vår expertis vill vi inspirera besökare att se nya samband mellan historia, samtid och framtid. I rollen som intendent på Samlingsenheten, bidrar du aktivt till att förvalta, utveckla och tillgängliggöra museimiljöer och samlingar.
Rollen innebär bland annat att:
inneha en nyckelroll i arbetet med samlingsförvaltningens processer och rutiner
arbeta med magasinsutveckling
vara en nod i museets arbete med digitalisering och digitaliseringsplan
leda projekt inom enheten samt delta i projekt som leds från andra verksamhetsområden på Skansen.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med 6 månaders provanställning till att börja med. Start enligt överenskommelse.
Vem tror vi att du är?
Vi söker dig med gedigen erfarenhet av samlingsförvaltningsprocesser, digitaliseringsfrågor och projektledning inom museer och som vill bidra till att utveckla Skansen.
Du har:
universitetsexamen inom ämnen med betydelse för en kulturhistorisk verksamhet så som etnologi, historia, konstvetenskap eller dyl.
erfarenhet av arbete med samlingsförvaltningssystem, gärna Primus.
dokumenterad erfarenhet av arbete med samlingsförvaltningens processer och rutiner i enlighet med Spectrum.
erfarenhet av magasinsutveckling
erfarenhet av projektledning på museer.
goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Om dig
Vi söker dig som är kommunikativ och har en välutvecklad samarbetsförmåga. Du är trygg i din roll och har egen drivkraft som gör att du tar initiativ och driver arbetet framåt. Du arbetar strukturerat, planerar noggrant och har lätt för att navigera i processorienterade arbetsflöden. Du trivs i en praktisk roll där du får arbeta "hands on", och känner dig bekväm i att röra dig i olika typer av äldre miljöer. Du har förmåga att växla mellan operativt och strategiskt arbete.
Du ser att våra värdeord är något som du tydligt kan identifiera dig med:
Välkomnande; En öppen, inkluderande och positiv arbetskultur gör oss till en välkomnande plats
Ansvarsfull: Vi ansvarar för att bevara, förvalta och utveckla Skansens verksamhet på ett hållbart sätt. Vi ställer höga krav på oss själva, agerar ansvarsfullt och hjälps åt.
Tillsammans: Vi är ett Skansen. Intresse och vänlighet genomsyrar verksamheten. Tillsammans skapar vi en plats som man vill besöka igen och igen
Överraskande: Vi är nytänkande och skapar inspirerande gästupplevelser som överraskar och breddar bilden av Skansen
Mer om oss och våra förmåner hittar du på https://jobb.skansen.se/
Teamet och dina kollegor
Samlingsenheten har det övergripande ansvaret för att förvalta, utveckla och tillgängliggöra Skansens museimiljöer och samlingar som består av byggnader, föremål och textilier. Med utgångspunkt i våra samlingar och med vår kunskap vill vi inspirera våra gäster att lära nya saker, och se nya samband mellan historia, samtid och framtid. Samlingarna är en av tre enheter på Skansens område Museum.
Mer om Skansen
På Skansen har vi ca 250 tillsvidareanställda och varje säsong tillkommer många timanställda. Skansen förmedlar Sveriges kultur- och naturhistoria med fokus på samspelet mellan människor, djur och natur. Här anordnas också evenemang av högsta klass och nationellt intresse. Skansens medarbetare har bred och djup kunskap inom många olika ämnesområden, och vi har siktet inställt på att bidra till ett hållbart samhälle. Läs mer på: https://skansen.se/
Mångfald & Inkludering
Skansen är en arbetsgivare som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och söker människor i alla åldrar och från alla delar av världen.
Vi arbetar med en inkluderande rekryteringsprocess, där kompetensen och inget annat står i centrum för att hitta rätt kollega. Vi använder oss därför av bland annat urvalsfrågor och personlighetstest i alla våra rekryteringar. Det gör vi för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar baserade på till exempel kön, ålder eller härkomst. Vi önskar därför inte heller ta del av personligt brev, foto eller information om din ålder.
Hur söker du rollen?
Skicka in din ansökan via "Ansök"-knappen nedan. Vi kan inte ta emot ansökningar via mail. Glöm inte att bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Enhetschef Ulrika Sundberg på ulrika.sundberg@skansen.se
. Sista ansökningsdag är den 22 maj. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Fackliga representanter: Saco-S: Karin Holmberg, mailto:boel.recen@skansen.se
,, Seko: Mikko Svensson, 070-991 30 18 Så ansöker du
