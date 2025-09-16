Integrationstekniker
Är du nyfiken på ny teknik? Vill du arbeta som integrationstekniker tillsammans med kunniga och utvecklingsinriktade kollegor för att driva Skatteverket framåt? Skatteverket går in i en ny fas av uppbyggnad och innovation då vi kommer att stärka vår leverans av it-tjänster och it-drift till fler statliga myndigheter.
Därför bygger vi upp en ny enhet med en bred palett av kompetenser. Nu skalar vi upp och stärker våra team med nya kollegor som vill vara med på vår innovationsresa. Låter det intressant? Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Vi utvidgar vår verksamhet och söker nu flera nya kollegor för vårt team som jobbar med integrationsplattformar.
Du arbetar som integrationstekniker i ett agilt team där du och ditt team tillsammans har ett omväxlande och lärorikt arbete med stort eget ansvar och utrymme för idéer. I din roll kommer du främst arbeta med våra integrationsplattformar. Arbetet innebär utveckling av plattformarna, förvaltning, support, kravställning och testning. Tillsammans med teamet och arkitekter arbetar ni fram lösningar utifrån behov och ställda krav. Du förväntas känna engagemang och ta ägarskap samt driva dina frågor, i och tillsammans med teamet.
Hos oss får du möjlighet till ständig utveckling och lärande i arbetet. Vi jobbar aktivt med kompetens- och teknikutveckling genom exempelvis innovationssprintar. Du har kunniga kollegor som du utbyter erfarenheter med och du kan utveckla både bredd och spets hos oss. Tack vare att vi är en stor it-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Du tillhör it-avdelningen, med placering i Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha förmågan att jobba självständigt och tillsammans med teamet, planera och driva arbetet framåt för att nå resultat på ett prestigelöst sätt
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha god problemlösningsförmåga, se samband, kunna göra avgränsningar och förmedla information
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- vara trygg och stabil
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
- eftergymnasial utbildning inom it som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen, alternativt minst 3 års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom it mot integrationsplattformar
- flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med integrationsplattformar och deras livscykelhantering, eller motsvarande roller inom systemutveckling och förvaltning inom it, alternativt DevSecOps
- kunskap i Linux (RHEL) samt erfarenhet av att hantera och sätta upp miljöer
Det är önskvärt att du har:
- erfarenhet av integrationsplattform, t.ex. Mulesoft, WSO2
- erfarenhet av Java
- erfarenhet av script för t.ex. utveckling, devops, prod
- erfarenhet av containerarkitektur
- erfarenhet av agilt arbetssätt
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
