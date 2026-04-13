Integrationskonsult till fintech bolag
2026-04-13
Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Wrknest hjälper nu en ledande aktör inom digital sparande och investeringar att hitta en integrationskonsult för ett affärskritiskt implementationsprojekt. Kunden står inför en viktig resa där ett nytt asset management-system implementeras för att samla och koppla ihop några av verksamhetens mest centrala IT-komponenter. Rollen är initialt fokuserad på att stötta implementationen av ett nytt system för asset management och integrationerna mellan detta, befintliga on prem-miljöer och olika driftkritiska plattformar. Det handlar om att skapa robusta flöden mellan bland annat AD, Red Hat, driftssystem, klienthantering och andra närliggande infrastrukturtjänster.
Det här är ett område som påverkas starkt av nya regulatoriska krav, där bland annat leverantörsstyrning, sårbarhetshantering och spårbarhet blir allt viktigare. För rätt person innebär det en möjlighet att arbeta nära ett av kundens mest prioriterade IT-initiativ just nu.
Detta är ett konsultuppdrag på 50%. Uppdraget beräknas pågå i ca 4-5 månader, men med chans till att det blir förlängt samt att det framåt blir på 100%.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du kommer att avlasta flera specialistteam genom att driva och stötta integrationer kopplade till det nya asset management-systemet. Rollen passar dig som trivs nära drift och infrastruktur, och som kan navigera mellan olika team för att få rätt information och driva arbetet framåt.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära att:
stötta implementationen av nytt asset management-system tillsammans med extern leverantör
bygga och vidareutveckla integrationer mellan on prem-system, SaaS-tjänster och molnplattformar
arbeta nära säkerhets-, drift-, nätverks- och klientteam
dokumentera integrationsflöden och tekniska beroenden
identifiera blockerande infrastrukturbeslut och driva rätt dialoger vidare
bidra i den fortsatta förvaltningen efter implementationsfasen
delta i återkommande projekt- och teammöten med svenska och internationella stakeholders
Vi söker dig som
har cirka 3 års erfarenhet inom integration, drift, SRE, operations eller närliggande infrastrukturroller
har erfarenhet av att arbeta med on prem-miljöer
har förståelse för hybridmiljöer, både on prem, moln och SaaS lösningar
har arbetat med driftnära applikationer, databaser eller infrastrukturtjänster
har god vana av API-baserade integrationer
kommunicerar obehindrat på engelska och har god förståelse för svenska
Vi ser det som meriterande
erfarenhet av GCP eller annan större molnplattform
erfarenhet från regulatoriskt styrda miljöer, exempelvis finans eller säkerhetskritiska verksamheter
erfarenhet av klienthantering, AD eller Red Hat
Du har en stabil grund inom drift eller operations och trivs i en roll där du får ta reda på rätt väg framåt snarare än att få en färdig integrationskarta. Du är självgående, nyfiken och bra på att associera vidare mellan system, personer och processer för att hitta rätt lösning. Det är också positivt om du uppskattar dokumentation och struktur, även om kunden sätter ramarna för hur detta ska byggas upp.
Övrig information
Start: omgående
Plats: Stockholm
Omfattning: 50%
Anställningsform: Konsultuppdrag via Wrknest.
Bakgrundskontroll: inför en eventuell anställning kommer en bakgrundskontroll att genomföras.
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Så ansöker du
