Integration Developer till Sandberg Development

Om Sandberg Development ABSandberg Development är ett familjeägt investmentbolag i Malmö med fokus på långsiktigt ägande och utveckling av innovativa bolag. Vi investerar i och utvecklar företag som, genom hållbara och värdeskapande lösningar, bidrar till ett bättre samhälle. Bland våra innehav finns framgångsrika bolag inom bland annat medicinteknik, industri och konsumentprodukter.
Vi har en lång historia - mer än 60 år av entreprenörskap. Idag omsätter koncernen drygt 2 miljarder SEK och har cirka 700 anställda.
Hos oss arbetar du i en miljö där innovation, ansvar och utveckling står i centrum. Vi är ett engagerat team som värdesätter samarbete och tror på att kombinera affärsmässig framgång med samhällsnytta.
Du tillhör koncernens nya gemensamma IS/IT-avdelning med cirka 25 kollegor som stöttar våra bolag inom allt från IT-infrastruktur till affärssystem.
Om rollenDu blir en del av vårt Analytics & Integration Team, med starkt fokus på Microsoft-ekosystemet - exempelvis AI, BI, Data Warehouse, integrationer och Power Platform. I rollen ansvarar du för att övervaka, utveckla och förbättra integrationer byggda på både Azure Integration Platform och Power Platform-verktyg som Power Automate och Dataverse.
Som Integration Developer fungerar du som länken mellan verksamheten, IT-teamet och externa leverantörer, och säkerställer att integrationerna möter verksamhetens behov. Du äger hela livscykeln - från planering och utveckling till drift och kontinuerlig förbättring.
Du kommer att:* Äga, förvalta och vidareutveckla integrationsplattformen utifrån verksamhetens behov* Designa och implementera integrationer med Azure Integration Services och Power Platform* Säkerställa stabil drift samt hantera incidenter, förändringar och efterlevnad av säkerhets- och regelkrav* Fånga och omsätta verksamhetskrav till effektiva integrationslösningar samt stötta användare genom utbildning* Driva kontinuerlig förbättring och innovation samt ansvara för licenser och kostnadsuppföljning
Vi söker dig som:* Har erfarenhet av Azure Integration Services (Logic Apps, API Management, Service Bus) samt praktisk erfarenhet av Power Platform* Är flytande i C#* Har erfarenhet av att designa och hantera integrationer med både traditionella (Azure) och low-code/no-code-lösningar (Power Platform)* Är kommunikativ och behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
Vi erbjuderDu får en central roll i vår digitala transformation och möjlighet att påverka hur våra bolag arbetar med integrationer och automation. I teamet är samarbete och innovation en naturlig del av vardagen, och du ges goda möjligheter att utvecklas och växa tillsammans med oss.
Sök tjänstenI denna rekrytering samarbetar vi med Cabeza AB. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Malin Schultz påmalin.schultz@cabeza.se
.
Vi hanterar ansökningar löpande - hör gärna av dig redan idag. Vi ser fram emot din ansökan!
