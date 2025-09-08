Instrumenttekniker till Actemium Gävle
Inac Process AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Norrköping Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Norrköping
2025-09-08
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inac Process AB i Norrköping
, Linköping
, Örebro
, Uppsala
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vi är i en stark tillväxtfas med många intressanta projekt och söker nu fler duktiga medarbetare. Tycker du om variation där du får se olika arbetsplatser, arbeta i intressanta projekt och träffa nya människor? Är du dessutom teknikintresserad och vill ha möjligheten att utvecklas? Då ska du jobba hos oss!
UPPDRAGET Som tekniker hos oss får du ett omväxlande och intressant arbete inom ett flertal olika teknikområden, där du i huvudsak kommer att arbeta med kalibrering, felsökning, loop-check, start-up samt löpande underhåll av processinstrumentering hos våra kunder.
Vi söker nya duktiga medarbetare till våra verksamheter. Då vi har verksamhet i bland annat Norrköping, Uppsala, Gävle, Karlstad, Kalmar och utför arbete i hela Sverige är det viktigt att du är resvillig och flexibel för att kunna arbeta och bo på olika orter. Vi är ett kompetent team som idag består av 39 duktiga montörer, tekniker, montageledare och projektledare.
VEM ÄR DU? Vi tror att du har erfarenhet av instrumentteknik, kalibrering och mätteknik och har arbetat i en liknande roll tidigare. Vi ser gärna att du har utbildning och kunskap inom teknikområdet; el-, eller instrumentering eller liknande.
Du är teknikintresserad och vill bidra med din kunskap och dela med dig av erfarenheter. Vi vill att du värnar om att bidra till ett gott arbetsklimat och ett bra samarbete med såväl våra kunder och kollegor. För att lyckas i rollen som tekniker hos oss ska du trivas med variation i arbetet och ha lätt för att anpassa dig efter rådande situation.
Vi fäster stor vikt vid din förmåga att samverka i grupp, kommunicera och ge god service åt våra kunder. För att lyckas i rollen är du en person med starkt personligt driv, engagemang med god samarbetsförmåga som trivs att arbeta både i grupp likväl självständigt med frihet under ansvar. B-körkort är ett krav.
Dina meriter är viktiga när vi rekryterar ny kompetens, men hos oss spelar din personlighet, attityd, engagemang och potential en minst lika stor roll.
VÅRT ERBJUDANDE Du blir en del av en väl fungerande enhet som är en helhetsleverantör och erbjuder instrument och processmontage, instrumentteknik och fiber- och nätverksteknik till industri- och processanläggningar. Våra kunder finns i hela Sverige, så som processindustrier inom papper & massa, läkemedel och kraftvärme.
Som tekniker hos oss ges du stor möjlighet att påverka ditt arbete, dess innehåll och din egen utveckling. Genom våra spännande projekt i hela landet kan vi erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder även möjligheter till dig som är driven och vill ta ansvar att växa in i nya uppdrag. Du kommer att jobba tillsammans med ett gott gäng kollegor, att ha kul och trivas på jobbet är viktigt för oss!
Vill du veta mer? Kontakta avdelningschef Mikael Larsson, tfn 070-2374265 och besök gärna vår hemsida https://www.actemium.se/.
Låter det intressant? Sista ansökningsdag är 10 oktober. Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag! Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag - Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om ytterligare annonserings- och rekryteringshjälp. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inac Process AB
(org.nr 556675-2332), http://www.actemium.se Arbetsplats
Actemium Kontakt
Mikael Larsson mikael.larsson@inac.se Jobbnummer
9497032