Instrumenttekniker
Kraftringen Energi AB (publ) / Elektrikerjobb / Eslöv Visa alla elektrikerjobb i Eslöv
2025-12-17
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftringen Energi AB (publ) i Eslöv
, Lund
, Klippan
, Hässleholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerad instrumentteknik och bidra till framtidens hållbara energiproduktion? Vi söker en Instrumenttekniker till vårt kraftvärmeverk i Örtofta.
Om rollen
Som instrumenttekniker blir du en del av vårt El- och Automationsteam inom avdelningen Underhåll. Du arbetar med våra värme- och kylproduktionsanläggningar och har en central roll i att säkerställa precision och driftsäkerhet.
I din roll kommer du att:
Utföra förebyggande, förbättrande och avhjälpande underhåll av instrument och reglerutrustning.
Arbeta med instrumentkalibrering, montage, felsökning och reparationer.
Medverka vid test och driftsättning av instrument- och automationsutrustning.
Delta i projekt, ny- och ombyggnationer samt revisioner av anläggningar.
Bidra till löpande förbättringsarbete och utveckling av tekniska lösningar.
Placering: Kraftvärmeverket i Örtofta, strax utanför Eslöv. Beredskapstjänst kan förekomma.
Vi söker dig som har:
El/teleteknisk utbildning med inriktning mot instrument och styr- & reglerteknik eller motsvarande.
Flerårig erfarenhet från el/instrumenttekniskt arbete inom processindustrin.
Erfarenhet av instrumentkalibrering och felsökning.
B-körkort och goda kunskaper i svenska och engelska.
Meriterande är:
Erfarenhet av datoriserade styr- & reglersystem och industriella elanläggningar.
Instrumentmontage i processindustri, elära, ventiler och ställdon, kretschemaläsning.
Kunskap i mjukvaran CMX.
Erfarenhet från kraftvärmeverk och större revisioner.
Vem är du?
Som person är du:
Ansvarstagande, initiativrik och kvalitetsmedveten.
Du har lätt för att samarbeta, är logiskt tänkande och bygger goda relationer.
Varför välja oss?
Hos oss får du:
Ett varierande och utvecklande arbete med stor påverkan på driftsäkerhet.
Möjlighet att bidra till hållbar energiproduktion.
Låter det intressant?
Sista ansökningsdag är den 14 januari 2026. Vi kommer att gå genom ansökningarna efter sista ansökningsdag.
Du ansöker genom att skicka in ditt CV och svara på våra urvalsfrågor. När du skickar in din ansökan maskeras dina personuppgifter automatiskt i vårt system. På så sätt kan vi fokusera på kompetens i det första urvalet. Det är en del av vårt arbete för att bidra till ökad jämställdhet, mångfald och inkludering.
Har du frågor gällande tjänsten, kontakta rekryterande chef Daniel Edvinstam Andersson, chef El och Automation, 0722-400094. Om du har frågor rörande vår rekryteringsprocess kontakta Arian Pasoma, HR Business Partner, 0730-684167.
Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidat. Drog- och alkoholtest kan förekomma.
Kraftringen är en del av Sveriges totalförsvar, vilket innebär att alla tillsvidareanställda krigsplaceras enligt Lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809).
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Välkommen till en plats att växa på!
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftringen Energi AB (Publ)
(org.nr 556100-9852), https://www.kraftringen.se Arbetsplats
Kraftringen Kontakt
Marie Persson marie.persson@kraftringen.se Jobbnummer
9649451