Instrumentpanelmontör / Elskåpsmontör
Rimaster Electrosystem AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Kinda
2025-09-25
, Ydre
, Tranås
, Eksjö
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rimaster Electrosystem AB i Kinda
Vi på Rimaster Electrosystem AB ser en ökad efterfrågan på instrumentpaneler till specialfordon och elskåp, därför söker vi nu en Instrumentpanelmontör / Elskåpsmontör som vill bli en del av vårt team.
Om rollen
I rollen kommer du att arbeta med montering och installation av instrumentpaneler och elskåp. Arbetet innebär att läsa och tolka elscheman, ritningar och skriftliga instruktioner (i huvudsak på svenska) samt utföra montage med hög precision och kvalitet.
Vi söker dig som
Har en el-teknisk utbildning på minst gymnasienivå, eller motsvarande.
Har några års erfarenhet av elinstallationer och/eller finmekanik.
Är noggrann och har lätt att tillgodogöra dig instruktioner både i skriftlig och digital form.
Har ett kvalitetsmedvetet arbetssätt och är öppen för feedback.
Meriterande om du
Har erfarenhet av arbete med specialfordon eller elskåp.
Har förmåga att se förbättringar och bidra till effektiviseringar i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö där du blir en viktig del av vår produktion. Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade kollegor, utvecklingsmöjligheter och en kultur där kvalitet och förbättringsarbete står i centrum. Publiceringsdatum2025-09-25Om företaget
Rimaster är en partner och ledande leverantör kring utveckling och tillverkning av kablage, elskåp, elektronik, hytter och mekanik för specialfordon och industriella system. Kunderna är ofta världsledande produktägare inom sin bransch, exempelvis specialfordon för materialhantering, gruvbrytning, skogsbruk och jordbruk samt applikationer inom industriautomation.
Vi är ett globalt företag med ursprung och huvudkontor i Rimforsa, Sverige. I dag har vi enheter för försäljning, design, utveckling och tillverkning i Rimforsa, Söderhamn och Horn i Sverige, i Paracin, Serbien, i Czaplinek och Borne Sulinowo i Polen samt i Ningbo, söder om Shanghai, i Kina.
Säljkontor finns även i Belgien, Frankrike och Tyskland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör Rimforsa". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rimaster Electrosystem AB
(org.nr 556255-0862), http://www.rimaster.se
Industrivägen 14 (visa karta
)
590 41 RIMFORSA Arbetsplats
Rimaster Electrosystem AB Kontakt
Tf HR Chef
Kim Högberg kim.hogberg@rimaster.com 049479589 Jobbnummer
9525706