Instrumentmontör

Vi tror du har de flesta av de här egenskaperna:
Noggrann i hantverket och i montering av små delar.
effektiv och säker med mikroskop, hand- och elverktyg.
Duktig på att löda kablage och komponenter.
snabb på att lära dig PC-program
God förståelse för elektronik, ritningar och skisser.
Kunna mäta spänning, volt, resistans och strömstyrka.
Läsa och förstå tekniska ritningar och skisser.
Tidigare erfarenhet av montering och service av mätinstrument eller elektroniska enheter.
Förmåga att utföra tester och kontroller för att säkerställa att instrumenten fungerar korrekt.
Förståelse för kalibrering och mätosäkerhet
Vilja att lära sig nya tekniker och hålla sig uppdaterad om de senaste utvecklingarna inom mätinstrument och elektronik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: jobba@swema.se Arbetsgivarens referens
