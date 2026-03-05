Instruktör till Swedec träningssektionen
Vill du ha ett intressant och omväxlande arbete där du gör skillnad för Sveriges försvarsförmåga? Swedec söker instruktörer till träningssektionen som vill bidra till att utveckla sektionen och Amröj- och sökkompaniet. I denna roll får du möjlighet att påverka, utveckla och träna Amröj- och sökkompaniet och i dess förlängning krigsförbandet 1. Ammunitionsröjningskompaniet.
Välkommen till Swedec
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) är en del av Försvarsmakten och är ett nationellt kompetenscentrum för ammunitions- och minröjningsverksamhet på land samt militär söktjänst. Vår verksamhet är central för Sveriges försvar, och vi strävar efter att möta varje hot och övervinna varje utmaning. Genom utbildning, utveckling och operativa insatser skapar vi förutsättningar för ett starkare försvar och ett tryggare samhälle.
Som instruktör på träningssektionen tillhör du förbandsenheten Swedec och är direkt underställd chef träningssektionen. Träningssektionen stödjer Amröj- och sökkompaniet med utbildning, träning och operativ verksamhet så som kompaniövningar, SUSA, specialiserade utbildningar så som klättring/firning, MRPAS. Sektionen lämnar även stöd till andra förband och myndigheter. Sektionen är nystartad och under uppbyggnad, sektionen kommer även att ansvara för utbildningar inom motortjänst och sjukvård. Rollen som instruktör kombinerar självständigt arbete med samverkan i olika projekt, vilket ger både variation och inflytande i vardagen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera, genomföra och utvärdera utbildning/träning.
• Stödjande med kompetens vid framtagande av metoder och tekniker.
• Stödjande vid framtagande av materiell inom eget materielområde.
• Stödjande vid utveckling av krigsförband.
Kvalifikationer

• Godkänd yrkesofficersexamen.

• God vana i rollen som utbildare.

• B-körkort (manuell).
• Godkänd yrkesofficersexamen.
• God vana i rollen som utbildare.
Dina personliga egenskaper
Förmåga att kunna arbeta självständigt och strukturerat är ett krav utifrån de uppgifter träningssektionen löser. Flexibilitet och en problemlösande förmåga är önskvärda egenskaper. För att lyckas i rollen bör du vara en ödmjuk lagspelare. Du tar ansvar för både egna och gemensamma mål, stödjer medarbetare samt bidrar till sektionens utveckling. Social kompetens, pedagogisk förmåga och engagemang för verksamheten är avgörande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande:
• Instruktörsutbildningar så som:
Vapen
Sensorer
Klättring/firning
Motortjänst
Sjukvårdstjänst
CBRN
• SUSA/FUSA
• Erfarenhet som lärare/instruktör.
• Erfarenhet av arbete i kompaniledning.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: tillsvidare, Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Eksjö
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Tjänsten är en militär befattning
För upplysningar om befattningen kontakta:
Robert Lindberg Vikström, nås via växel, 0381-180 00
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Frida Bunnstad, nås via växel, 0381-180 00
Fackliga företrädare, nås via växel, 0381-180 00
Försvarsförbundet: Martin Hillberg
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Matz Felix
Officersförbundet: Krister Paulin
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-30. Din ansökan bör innehålla CV, intyg som stärker dina kvalifikationer samt en motivering till varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - Swedec är Sveriges kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning. Vårt huvudsakliga uppdrag är att verka inom totalförsvaret, med fokus på utbildning, utveckling och underrättelser. Läs mer om Swedec här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
