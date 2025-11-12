Institutionsamanuenser vid institutionen för datavetenskap
Institutionen för datavetenskap, LTH, söker 2-3 institutionsamanuenser.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.
Din roll är framför allt att stötta lärare i de dagliga arbetsuppgifterna och du blir en del av lärarlaget på avdelningen. Du kommer att hjälpa till med undervisning på institutionens kurser samt assistera kursansvariga med relaterade arbetsuppgifter såsom till exempel rycka in som labbhandledare, bedömning av inlämningsuppgifter, rättning av tentamina, jourverksamhet, kursutveckling och annat beroende på det aktuella behovet.
Som institutionsamanuens har man större ansvar och är mer självgående än de amanuenser som enbart är labbhandledare. Arbetstiderna är flexibla och enligt överenskommelse, men vi förväntar oss att man har utrymme i sina studier för mer än enstaka pass. Troligen passar tjänsten bäst för dig som är i andra halvan av din utbildning.
Arbetsuppgifterna innefattar:
- Medverka vid undervisning, laborationer, övningar och examination.
- Medverka vid kursutveckling.Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.
Krav för anställningen är:
- Minst tre avklarade kurser inom kursutbudet på datavetenskap, där betyget ska vara högre än tre i samtliga.
- Goda kunskaper i Python och Java.
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
- Utåtriktad, ha lätt för att ta kontakt med andra människor och att förklara saker på ett enkelt sätt.
- God samarbetsförmåga.
- God förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
- Tidigare undervisningserfarenhet, som amanuens inom datavetenskap, timanställd övningsassistent eller annan undervisningstjänst.
Meriterande för anställningen är:
- Stor bredd av avklarade datavetenskapliga kurser
- Genomförd pedagogisk kurs för övningsledare eller annan pedagogisk utbildning.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka verksamheten inom institutionen.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2026-01-19 - 2026-06-07 eller enligt överenskommelse och avser omfattning 25-30% enligt överenskommelse.
Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. En anställning som amanuens får vara högst 50% av full arbetstid och får vara tidsbegränsad till högst ett år, sammanlagt max tre år. Anställningen omfattas av https://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/arbetstidsavtal-120229-saco-larare.pdf.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
