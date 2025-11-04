Institutionsadministratör
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet är belägen på Kemicentrum, en av Nordens största centra för utbildning och forskning inom kemiområdet. PLE har cirka 150 anställda, varav cirka 65 är doktorander. Institutionen erbjuder en bred kompetens inom områden som kemiteknik, livsmedelsteknik, bioteknik och teknisk mikrobiologi. Forskningen och utbildningen vid PLE spänner över hela kemiämnet och inkluderar både grundutbildning och forskarutbildning.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö genom flera initiativ och rutiner. PLE uppmuntrar till öppen kommunikation och samverkan mellan anställda, studenter och ledning för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Detta inkluderar regelbundna möten och dialoger för att diskutera arbetsmiljöfrågor och hitta gemensamma lösningar.
Institutionens administrativa enhet består av en personalgrupp om åtta medarbetare som tillsammans ansvarar för stödverksamheten inom områden som ekonomi, kommunikation, personaladministration samt utbildningsadministration.
Enhetens uppdrag är mångsidigt och strategiskt viktigt, vilket ställer krav på en bred kompetensbas inom arbetsgruppen för att effektivt kunna möta institutionens varierande behov.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som administratör kommer du att ha en central roll i institutionens administrativa flöden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Studieadministration (LADOK och CANVAS) - för grundutbildning (GU) och forskarutbildning (FU).
- Enklare ekonomi och personalhantering (PRIMULA) - exempelvis granskning/hantering av reseräkningar, ersättning/arvoden.
- Att vara institutionens registrator (W3D3) - ansvarig för arkivering och diarieföring för institutionen.
- Att vara katalogadministratör (LUCAT) - hantering av digitala identiteter, IT-konton och behörigheter.
- Ansvar för övriga administrativa arbetsuppgifter på institutionen samt vara ett stöd till institutionens ledning och medarbetare i olika administrativa processer.Publiceringsdatum2025-11-04Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Avslutad och godkänd gymnasieutbildning.
- Utmärkta kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftlig.
- Goda kunskaper i engelska och kommunicerar effektivt både muntligt och skriftligt.
- God datorvana och behärskar Microsoft Office-paketet väl, inklusive program som Word, Excel och PowerPoint.
- Erfarenhet av att arbeta i flera olika administrativa system och ett intresse för och vilja att lära sig hantera nya administrativa system.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och det är viktigt att du kan hantera en varierande bredd av arbetsuppgifter.
Du har en mycket god förmåga att kommunicera och har lätt att göra dig förstådd i relation till andra personer, då du i rollen som institutionsadministratör har mycket kontakt med personal, studenter, inbjudna gäster och övriga besökare inom Kemicentrum.
Du är strukturerad och har en god förmåga att prioritera arbetsuppgifter samt att hantera perioder med högre arbetsbelastning. Du har en professionell framtoning, är positiv och har en stark servicekänsla. Vidare är du initiativtagande, självgående och noggrann. Samarbete och flexibilitet är något vi värdesätter högt.
Meriterande för anställningen är:
- Relevant godkänd eftergymnasial utbildning.
- Erfarenhet av Lunds universitet administrativa stödsystem (såsom W3D3, LUCAT, Primula,
- CANVAS).
Tidigare erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska skrivas på svenska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV samt övrigt underlag som du önskar åberopa.
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
