Installatörer & Tekniker Sökes Till Diversa Solutions AB
Diversa Solutions AB Göteborg / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-06-23
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Vill du arbeta med framtidens teknik, säkerhetslösningar och kommunikationssystem?
Är du tekniskt intresserad och vill arbeta med moderna lösningar inom säkerhet, kommunikation, nätverk och fastighetsteknik? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Diversa Solutions AB fortsätter sin expansion och söker nu engagerade installatörer, servicetekniker och tekniska specialister för uppdrag hos vår strategiska samarbetspartner Mecuro Projekt AB, som ansvarar för verksamhetsområdet säkerhet, kommunikation och teknisk infrastruktur i Göteborg.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med marknadsledande teknik, utvecklas professionellt och bli en del av ett starkt team som levererar framtidens lösningar till företag, fastighetsägare och offentliga verksamheter.
Om rollen
Som tekniker hos oss arbetar du med installation, driftsättning, service och underhåll av avancerade tekniska system. Du möter kunder i varierande miljöer och får arbeta med både nyinstallationer, moderniseringar och serviceuppdrag.
Arbetet är omväxlande, utvecklande och ger dig möjlighet att kontinuerligt bygga din kompetens inom flera teknikområden.
Exempel på arbetsuppgifter:
Installation och service av passersystem
Installation och underhåll av inbrottslarm
Kameraövervakning och CCTV-lösningar
Porttelefoni och kommunikationssystem
Fiberinstallationer och fibernät
Datanätverk och nätverksinfrastruktur
Konfiguration av switchar, routrar och brandväggar
Fastighetsnät och tekniska kommunikationslösningar
Felsökning, service och support
Dokumentation och kvalitetssäkring av utförda arbeten
Vem söker vi?
Vi välkomnar både erfarna tekniker och dig som har ett starkt teknikintresse och vill utvecklas inom branschen.
För att trivas i rollen tror vi att du:
Har erfarenhet av installation, service eller tekniskt arbete
Har god datorvana och ett genuint teknikintresse
Är nyfiken och har lätt för att lära dig nya system
Arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet
Är lösningsorienterad och ansvarstagande
Trivs med kundkontakt och samarbete
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Efterfrågade erfarenheter:
Fiberteknik och fiberinstallationer
Nätverk och IT-infrastruktur
Larm- och säkerhetssystem
Passersystem och porttelefoni
Certifieringar inom fiber, nätverk eller säkerhetsteknik
Därför ska du välja Diversa Solutions AB
Vi erbjuder mer än bara ett jobb – vi erbjuder möjligheten att bygga en långsiktig karriär inom några av marknadens mest efterfrågade teknikområden.
Hos oss får du:
✔ Konkurrenskraftiga villkor
✔ Heltids- eller deltidsanställning beroende på tjänst
✔ Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling
✔ Arbete med modern och marknadsledande teknik
✔ Tydliga utvecklings- och karriärmöjligheter
✔ Ett engagerat team med korta beslutsvägar
✔ En växande organisation med stark framtidstro
✔ Möjlighet att utvecklas inom teknik, säkerhet, IT och digital infrastruktur
Om Diversa Solutions AB
Diversa Solutions AB är ett svenskt teknik- och serviceföretag som levererar moderna helhetslösningar inom IT, säkerhet, kommunikation, installation, automation, support och digital infrastruktur.
Genom ett starkt nätverk av specialiserade samarbetspartners kombinerar vi bred teknisk kompetens med lokal närvaro. Vårt mål är att skapa långsiktigt värde för både kunder och medarbetare genom kvalitet, innovation och personlig service.
Vi bygger framtidens tekniska lösningar – och vi söker människor som vill vara med på resan.
Ansök idag
Skicka din ansökan med CV och eventuella certifikat till:career@diversa-solutions.com
Märk ansökan:
Installatör / Tekniker
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen till Diversa Solutions AB – där teknik, utveckling och möjligheter möts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: career@diversa-solutions.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Installatör / Tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diversa Solutions AB
(org.nr 559206-1377) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Diversa Solutions AB Göteborg Jobbnummer
9975314