Installatör
Hirely AB / Maskinreparatörsjobb / Sollentuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Sollentuna
2025-08-23
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Sollentuna
Vi söker dig som brinner för högklassig service och är intresserad av teknik, el och kaffe. Söker du en arbetsplats där du får ta stort ansvar för våra kunder och där initiativ och att vara en lagspelare uppskattas? Då är Convini och installationsteamet ett ställe för dig!Publiceringsdatum2025-08-23Dina arbetsuppgifter
Installation av våra mat- och kaffelösningar.
Preparering och service av vår maskinpark från kartong till kund.
Vara ansiktet utåt och äga första kontakten med kund vid leverans.
Ansvara och utveckla löpande kundrelationer.
Rollen är omväxlande och fysiskt krävande då det förekommer lyft daligen.
Du kommer tillhöra en sammansvetsad grupp och jobbar dagligen tillsammans med en kollega. I rollen ansvarar du för preparering av våra mat- och kaffelösningar samt för leverans och installation av utrustningen. Du besöker våra nya och befintliga kunder dagligen för att säkerställa högsta kundnöjdhet och se till att kunderna har den bästa fikalösningen på just deras kontor, därför krävs det att du har hög social kompetens och är en problemlösare.Kvalifikationer
Rollen kräver en hög samarbetsförmåga då du jobbar i grupp om två varje dag samtidigt som du är självständig och ansvarstagande i ditt arbete. Noggrannhet och förmågan att se unika lösningar för våra kunder spelar en central roll i det dagliga arbetet. Du brinner för att leverera en förstaklassig service till våra kunder.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Utöver det är grundläggande krav för att söka tjänsten:
Avslutad gymnasieutbildning
B-körkort
Mycket god nivå av svenska i tal och skrift
God nivå av engelska i tal och skrift
Utöver det blir vi extra glada om du har:
Tidigare teknisk erfarenhet av kaffemaskiner
Är bekväm med hantering av grundläggande elverktyg
Vad erbjuder vi
På Convini arbetar vi aktivt med våra värderingar (Kundfokus, Kvalitét, Mod & FRASIG) och Du kommer att bli en del av ett energiskt team som är engagerade, flexibla och stolta över sin höga servicegrad. Du erbjuds en intressant och utmanande operativ tjänst med goda utvecklingsmöjligheter i ett kraftigt expanderande företag som har en spännande resa framför sig.
Lön & anställningsvillkor
Fast månadslön. Tillträde önskvärt oktober 2025. Arbetstiderna är vardagar 07:00-16:00. Rollen är en tillsvidaretjänst med inledande 6 månaders provanställning.
Låter detta som något för dig? Sök tjänsten redan idag. Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
