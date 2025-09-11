Installationtekniker inom ljud och bild
Mediainstallation i Sverige AB / Ljus- och ljudjobb / Täby Visa alla ljus- och ljudjobb i Täby
2025-09-11
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mediainstallation i Sverige AB i Täby
Installationstekniker inom Ljud och bild hos Mediainstallation AB
Vi fortsätter att bredda vår kompetens och söker därför dig som är en vass AV-tekniker som trivs med varierande arbetsdagar, du är van med kundkontakt och har kompetens att driva egna projekt men med stöd från vårt team. Vill du vara en del av ett växande företag inom installation av digital skyltning och AV-teknik där du har möjlighet att växa tillsammans med oss? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-11Om företaget
Mediainstallation AB är ett modernt, serviceinriktat företag i en expansionsfas specialiserad på installation av digital skyltning och audiovisual teknik. Vi hjälper våra kunder att installera digital signage, digitala konferensrum, högtalarsystem och led-väggar. Våra kunder består av restauranger, matvarubutiker, gym, universitet och kontor på Stockholms finaste gator. Vårt huvudkontor och lager ligger i Arninge, Täby, och vi är verksamma i hela Stockholmsområdet. Vi utför även uppdrag på andra orter i Mellansverige.
Om rollen
Som AV-tekniker hos oss blir du företagets ansikte utåt och kommer ha daglig kontakt med våra kunder. Du arbetar självständigt och ansvarar för att installera och montera digital skyltning, digitala mötesrum och annan utrustning på plats hos våra kunder och du säkerställer att varje installation sker med högsta precision och kvalitet. Vi sköter hela processen mot våra kunder - från förstudie till driftsättning och service. Vi vill att du tar eget ansvar för dina dagar och dina installationer, givetvis med stöd från teamet.Arbetsuppgifter
Installation och driftsättning av Signage, digitala konferensrum, högtalarsystem och annan teknisk utrustning.
Säkerställande av att all utrustning är korrekt installerad, dokumenterar installationen med bild och text
Skapa och hålla en god kundrelation och representera företaget på ett professionellt sätt.
Arbeta noggrant och hålla ordning under installationen för ett proffsigt intryck
Samarbeta med kollegor och andra samarbetspartners.
Vi söker dig som:
Är utåtriktad, har ett brinnande intresse för AV-teknik och trivs med att arbeta nära kunder.
Är självgående, noggrann och ansvarstagande.
Har jobbat med AV-teknik och installation
Är en teamspelare med god kommunikationsförmåga och ett öga för detaljer.
Har B-körkort (ett krav).
Meriterande om du har:
Programmeringserfarenhet i Crestron, Q-Sys mm
Möjlighet att jobba på annan ort
Vad vi erbjuder
Hos Mediainstallation får du möjligheten att växa i ett företag med höga ambitioner och ett starkt fokus på såväl service som kundnöjdhet, samt medarbetarnas trivsel. Vi erbjuder en fast månadslön, egen servicebil och möjlighet till utveckling inom företaget!
Tjänsten är på heltid, måndag till fredag.
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Tillträde enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du passar för rollen till ansokan@mediainstallation.se
. Rekrytering sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
Vi tar emot ansökningar via mail
E-post: ansokan@mediainstallation.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mediainstallation i Sverige AB
(org.nr 559483-3864)
Måttbandsvägen 12 (visa karta
)
187 66 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linus Persson linus.persson@mediainstallation.se 0725115080 Jobbnummer
9504008