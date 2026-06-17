Installationstekniker till Ömangruppen i Malmö!
Ömangruppen Svenska AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2026-06-17
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PropTech Energy är en koncern med tio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK, KEAB samt Engi. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 800 medarbetare.
Vi på Ömangruppen i Malmö söker en erfaren och självgående installationstekniker med god branschkunskap inom ventilation. Hos oss väntar varierande uppdrag med allt från montage och driftsättning till anpassningar och förbättringar, där kvalitet, ansvarstagande och kundnöjdhet står i fokus. I Malmö blir du en del av ett engagerat team med fyra installationstekniker, projektchef och projektledare. Låter det som något för dig? Ansök redan idag!
"Mitt namn är Johan Hansson och jag är projektchef på Ömangruppen i Skåne. Tillsammans arbetar vi mot gemensamma mål och sträva efter att leverera högkvalitativa resultat. Jag är här för att ge dig den nödvändiga uppbackningen och stöttningen när det behövs. Min dörr står alltid öppen för att lyssna på dina tankar, idéer och eventuella bekymmer." - Johan Hansson, Projektchef
Ömangruppen erbjuder fullständiga lösningar inom allt som rör ventilation, värme, kyla och automation. Vi verkar inom områdena energi, miljö och projekt. Ömangruppen är ett värderingsstyrt företag. Våra värderingar skapar inte bara en gemenskap och vi-känsla, utan styr också hur vi arbetar i vardagen. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Ömangruppen har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Ömangruppen är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som installationstekniker på Ömangruppen väntar en varierad vardag med entreprenader i olika storlekar. Rollen innebär ett självständigt ansvar för projekt och nära kontakt med slutkund. Arbetet omfattar installation av kanalsystem och ventilationsaggregat samt andra typer av installationsuppdrag. I tjänsten ingår ritningsläsning, driftsättning och samarbete med både kollegor och externa entreprenörer för att nå bästa möjliga resultat.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gymnasial utbildning
Kunskaper inom ritningsläsning och att driva mindre projekt
Goda kunskaper om ventilationsanläggningars funktion och uppbyggnad
God systemvana
Goda kunskaper i Office
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Som installationstekniker ska du vara strukturerad, självgående och ansvarstagande. För tjänsten är det viktigt att du kan ta egna initiativ och kan arbeta med frihet under ansvar. Du trivs i kontakt med både kunder och kollegor och har en mycket god samarbetsförmåga. Du är också prestigelös, framåt och en social person som trivs med ett fysiskt arbete.
Social hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård – en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör var vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om vårt arbete med hållbarhet och våra förmåner HÄR.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten? Välkommen att kontakta Johan Hansson på +46768028009.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-08-31.
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ömangruppen Svenska AB
(org.nr 556418-3522)
Hakegatan 1 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ömangruppen Kontakt
Rekryterare
Johan Hansson johan.hansson@omangruppen.com 0768-028009 Jobbnummer
9968703