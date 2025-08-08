Installationstekniker
2025-08-08
Vi söker flera Installationstekniker
Vi erbjuder:
Vi på Dotkom står inför nya utmaningar och letar efter någon som skulle vilja ansluta sig till vår grupp. Installation av strukturerade datanät, telefonilösningar samt säkerhetssystem är den huvudsakliga sysselsättningen. Du kan förvänta dig ett omväxlande arbete i ett företag som strävar efter att ligga i framkanten inom de områden vi verkar. Vi levererar kompletta kommunikationslösningar för internet, WiFi, telefoni/nätverk, kameraövervakning, larm och passage och erbjuder allt ifrån konsulttjänster, integration, systemdesign, installation, utbildning och service. Vi är i ständig utveckling vilket ger möjligheter till intressanta arbetsuppgifter och personlig utveckling.Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Du ska jobba med Installationsarbeten i data/tele nät uppbyggda med fiber/radio/koppar samt larm och passagesystem. Du kommer att få jobba med korta och långa uppdrag, både enskilt och i team.
Vem är du:
Vi söker dig som har el-tele-teknisk gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning. Tidigare erfarenhet inom installationsyrket är meriterande. Då du i huvudsak kommer att arbeta ute hos våra avtalskunder och därmed blir företagets ansikte utåt, vill vi att du har intresse för att jobba med människor och har lätt för att samarbeta. Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska samt inneha körkort.
Typ av tjänst/jobb:
Anställningen avser tillsvidareanställning som kan föregås av sex månaders provanställning.
Företagsinformation:
Vi är anslutna till TechSverige och följer kollektivavtalet när det gäller anställningsvillkor. Vi är också medlemmar i Svenskt Näringsliv.
Vi behandlar alltid jobbansökningar konfidentiellt.Kontakt
Har du frågor eller önskar ytterligare information?
Kontakta då Ted Kotz på telefon 0498-29 16 05.
Din ansökan med meritförteckning mejlar du till: info@dotkom.se
eller per post till
Data & Tele Kommunikation AB,
Bingebygatan 5D
621 41 Visbywww.dotkom.se
Sista svarsdatum:
Vi önskar ha din ansökan snarast, dock senast 31 Augusti - 2025.
Intervjuprocess samt tillsättning av tjänsten kan ske under rekryteringsprocessen.
Märk ansökan " Installationstekniker".
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: info@dotkom.se Arbetsgivarens referens
