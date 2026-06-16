Installationssamordnare till Fastighetsavdelningen
Järfälla kommun, Fastighetsavdelningen / Installationselektrikerjobb / Järfälla Visa alla installationselektrikerjobb i Järfälla
2026-06-16
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Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med ca 90 000 invånare. Även om storstaden ligger nära- 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C- finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i.
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Järfälla kommun är en förvaltning med ett brett uppdrag med ansvar för allt från tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen till drift och förvaltning. Vi är drygt 320 medarbetare som tillsammans arbetar för verksamheten under miljö- och bygglovsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Järfälla är en expansiv kommun, vi växer både geografiskt och organisatoriskt.
Fastighetsavdelningen består av ett 50-tal anställda och ansvarar för ca 430 000 m2 lokalytor, skolor, förskolor, kultur och idrottslokaler samt vård och omsorgsboende varav drygt 100 000 m2 är inhyrda lokaler och lägenheter fördelade på nästan 200 avtal. Vi behöver rekrytera en Energi- och Hållbarhetsansvarig.
Kommunen har höga miljöambitioner och stor fokus på miljö, hållbarhet och koldioxidutsläpp, i det ingår återbruk och cirkuläritet.
Avdelningen består av 3 enheter, förutom Förvaltningsenheten är det också Fastighetsprojektledningsenheten samt Kund och teknikenheten.
Vi arbetar med alla typer av projekt, underhållsprojekt, installationsprojekt, renoveringsprojekt, lokalanpassningar, utökningsprojekt samt nyproduktion.
På vår enhet jobbar vi ihop som ett team och löser problem tillsammans, ingen är bättre än någon annan. Vi jobbar ständigt med förbättringar och finslipar våra processer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Fastighetsavdelningen ansvarar för kommunens byggprojekt. Verksamheten har ett starkt fokus på ekonomi, kvalitet och kontinuerlig effektivisering. Du blir en del av en erfaren och sammansvetsad enhet med projektledare, installationssamordnare och projektkoordinatorer, samt tillgång till flera sakkunniga inom avdelningen. Som installationssamordnare är du engagerad och kommer med förslag och lösningar. Kommunikation är ett viktigt verktyg där du behöver ha skickligheten att kunna hantera beställare, konsulter och entreprenörer på deras egna språk i byggsammanhang. Det ingår också att vara en god medarbetare och kollega som lyssnar och delar med sig av sina erfarenheter.
Är du personen med teknisk intresse? Som kan gräva ner sig och lära sig nya produkter eller system när dom blir aktuella i våra projekt. Som gärna vill veta mer om hur saker fungerar. Som kan se det praktiska i hur våra system kan fungera ihop. Är inte rädd för att öppna apparatskåpet för att se hur ser ut, men även se hur våra installationer presenteras i vårt överordnadesystem när det är färdigt.
Som installationssamordnare kommer du bland annat att:
• Kravställa och leda installationssamordning i byggprojekt
• Ingå i projektteam och stötta projektledare i byggprojekt
• Granska och planera installationer samt säkerställa funktion mellan olika installationer
• Delta i möten med projektledare och konsulterKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasial utbildning
• Gärna med flera års erfarenhet som installationssamordnare
• Har god kunskap om en byggnads alla installationer och system
• Har erfarenhet av byggprojekt
• Gärna erfarenhet av offentliga upphandlingar
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• IT-kunskap, gärna utökade kunskaper om it och it-kommunikation
• B-körkort
• BAS-P/BAS-U
Meriterande
• Kunskap i CAD och/eller 3D-projektering
• DUC och PLC system och överordnade system
• Detekteringsteknik, givare och bus/nätverkskommunikationDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, stabil och kreativ. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra i projektform.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför arbetspsykologiska tester vid denna rekrytering.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller och säkerhetskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
I och med sommarsemester kommer vi att börja granska ansökningarna i mitten av augusti och återkommer med återkoppling så snart som möjligt.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332357". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Järfälla kommun, Fastighetsavdelningen Kontakt
SACO
Anne-Marie Engman Ott Anne-Marie.Engman-Ott@jarfalla.se Jobbnummer
9966910