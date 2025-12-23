Installationssamordnare
Arqly Sverige AB / Elektronikjobb / Norrköping Visa alla elektronikjobb i Norrköping
2025-12-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arqly Sverige AB i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Västervik
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om oss
Arqly är din partner inom arkitektur, byggledning, projektledning och konstruktion. Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi inspirerande, vackra och smarta byggnader, hållbara för generationer.
Hos oss på Arqly är vi 60 stycken konsulter som jobbar för att våra kunders visioner ska bli verklighet. Vi har funnits sedan 1975 och verkar sedan januari 2021 under namnet Arqly.
Arqly tar ansvar för helheten i projektet och dess omvärld. Vi planerar, leder och samordnar alla steg, ända fram till mål. Speciellt skickliga är vi på att leda stora, komplexa projekt men vi jobbar även i mindre projekt. Alltid med samma engagemang.
Nu söker vi en installationssamordnare som vill bidra med teknisk helhetssyn och säkerställa effektiva, driftsäkra och långsiktigt hållbara installationer i våra projekt, oavsett skede.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som installationssamordnare hos Arqly arbetar du med installationsledning genom hela projektet, från tidiga skeden till färdig byggnad och fungerande drift. Du har en bred helhetssyn och en djup förståelse för hur dagens komplexa tekniska system samverkar.
I rollen ingår bland annat att:
Samordna installationer såsom VVS, el, styr, brand och övriga tekniska system
Följa upp projektets utveckling och hantera förändringar som påverkar installationslösningar
Delta i och leda tekniska samordningsmöten under projektering och byggskede
Medverka vid upphandling, granskning av system- och bygghandlingar samt tekniska val
Följa marknadens utveckling och identifiera nya produkter eller lösningar som kan förbättra drift, underhåll eller energieffektivitet
Säkerställa att installationerna är väl injusterade och att driften kommer igång enligt tidplan
Bidra till kostnadseffektiva lösningar med fokus på låg energianvändning och enkel förvaltning
Ett viktigt mål i rollen är att förenkla förvaltarens vardag genom robusta, lättskötta och långsiktigt hållbara tekniska system.
Formella krav
Vi söker dig som:
Har relevant teknisk utbildning inom installation, bygg eller motsvarande
Har flera års erfarenhet av installationssamordning, installationsledning eller arbete som installationskonsult
Har god förståelse för projekteringsprocessen, byggskedet och tekniska gränssnitt
Är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i en samordnande och rådgivande roll
Kommunicerar väl på svenska, både i tal och skrift
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från större och/eller komplexa nybyggnads- eller ombyggnadsprojekt
Erfarenhet av upphandling och teknisk granskning
Kunskap inom energioptimering, driftfrågor eller miljöcertifiering (t.ex. Miljöbyggnad)
Erfarenhet av samordning i produktion samt vid provning och driftsättning
Vi erbjuder
Hos Arqly erbjuder vi ett utvecklande arbete i ett kompetent och engagerat team med stark framåtanda. Du får möjlighet att arbeta i varierande och tekniskt utmanande projekt där din kompetens bidrar till effektiva installationer, låg livscykelkostnad och hållbara byggnader över tid.
Vi värdesätter samarbete, kvalitet och långsiktighet, både i våra projekt och i relationen till våra medarbetare.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Sverige
Lön: Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 30 januari 2026, urval görs löpande, tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Vid frågor kontakta: Lennie Forså, Energi & Teknik, 010-516 26 69, lennie.forsa@arqly.sehttps://www.arqly.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arqly Sverige AB
(org.nr 556599-2251), https://www.arqly.se/
Västgötegatan 7 (visa karta
)
602 21 NORRKÖPING Jobbnummer
9663471