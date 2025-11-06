Installationsprojektledare | Higab | Göteborg
Experis AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2025-11-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter. I uppdraget ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling. Higab omsätter ca 900 mnkr, har runt 100 anställda och ett fastighetsbestånd på drygt 600 000 m2.
Vill du arbeta med husen som gör Göteborg? Higab söker installationsprojektledare
Higab har husen som ingen annan har. Vårt breda fastighetsbestånd sträcker sig från arenor, saluhallar och industribyar till teatrar, museer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Det innebär stor variation och spännande, roliga - och ibland tuffa - utmaningar. Samarbete, engagemang och nytänkande är viktiga drivkrafter för att utföra vårt uppdrag.
Som installationsprojektledare ingår du i vår enhet för Drift och Energi och rapporterar till enhetschefen. Du är en driven och erfaren projektledare som kommer få det övergripande ansvaret för ett av bolagets nyckelprojekt inom energi, kopplat till Göteborgs Stads miljö- och klimatmål 2021-2030.
I rollen driver du installationsprojekt från förstudie till färdigställande, vilket inkluderar budgetansvar, tidsplanering, upphandlingar och uppföljning inom områden som energieffektivisering, installations-teknik samt styr- och övervakningssystem. Arbetet sker i nära samarbete med kollegorna på Drift och Energi samt vår förvaltning och präglas av ett starkt fokus på att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar. Projekten varierar i storlek och komplexitet och omfattar ofta kulturhistoriskt värdefulla byggnader, vilket innebär att du samarbetar med antikvarisk kompetens för att säkerställa att tekniska lösningar integreras varsamt och med respekt för byggnadernas historiska värden. Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
* Planera, leda och följa upp energi- och installationsprojekt.
* Att tillsammans med kollegorna på Drift och Energi upprätta beslutsunderlag och projekt avseende energi, underhåll och utveckling av våra fastigheter.
* Ansvara för upphandling av projekt och val av lösning.
* Ansvara för ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö i projekt.
Vi erbjuder
Hos oss får du mer än ett jobb - du får en vardag mitt i Göteborgs historia, nutid och framtid. Som installationsprojektledare på Higab arbetar du med fastigheter som många bara passerar, men som du får lära känna på djupet. Det är ett självständigt och varierat arbete där din kompetens gör verklig skillnad, både för husen och människorna i dem.
Du blir en del av ett kunnigt och engagerat team där samarbete, utveckling och kvalitet står i fokus. Tjänsten som installationsprojektledare erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete fullt av möjligheter. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra arbetssätt och ge våra hyresgäster bästa möjliga service. Här finns både utmaningar att växa i och kollegor att trivas med - och vi vågar påstå att du inte hittar en mer spännande fastighetsportfölj i hela Göteborg.
Kvalifikationer och bakgrund
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och flera års erfarenhet av projektledning inom installationsteknik, energiteknik eller bygg och har en bred teknisk förståelse. Erfarenhet av fastighetsteknik och drift är meriterande. Du har god kännedom inom plan- och bygglagen, entreprenadjuridik samt gärna erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling. Tidigare arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader är ett plus, liksom erfarenhet av Göteborgs Stads byggprocess och projektverktyget Antura.
Du är strukturerad, drivande och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Din kommunikativa förmåga är hög och du har lätt för att samarbeta med olika aktörer. Du trivs med att ta ansvar och har förmåga att leda projekt från start till mål med goda resultat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells.
Du är välkommen att söka tjänsten i bifogad länk: https://goteborgsstad.varbi.com/what:job/jobID:871104/
Ansvarig för rekryteringen är Anna Edemyr, e-post anna.edemyr@jeffersonwells.se
och tel 0727-30 52 46. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 23 november 2025.
Välkommen med din ansökan. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "556b2da7-e366-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Higab Kontakt
Anna Edemyr Anna.Edemyr@jeffersonwells.se +46727305246 Jobbnummer
9592729