Installationsledare
Vill du utvecklas i din yrkesroll och samtidigt vara med och påverka framtidens samhällsbyggande? Vill du arbeta med kompetenta kollegor där företagskulturen präglas av prestigelöshet högt i tak? Då kan detta vara jobbet för dig!
Frank Projektpartner söker just nu en installationsledare till verksamheten i Stockholm. Ansök här!
Som installationsledare hos Frank Projektpartner kommer du att spela en central roll i att leda och styra installationsarbetet inom VVS på plats. Du ansvarar för tidplan, kvalitet, ekonomi och uppföljning samt säkerställer att installationer utförs enligt bygghandlingar och kunds krav. Arbetsområdet är Stockholm med omnejd.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 10 års erfarenhet som installationsledare
Erfarenhet av projektering
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande: Erfarenhet från konsult- och/eller beställarsidan
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en driven och engagerad lagspelare. Utöver detta är du en framåtlutad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Frank Projektpartner erbjuder dig:
En spännande roll på ett företag med generösa förmåner och interna utvecklingsmöjligheter
En ekonomiskt välmående arbetsgivare i tillväxt
Goda möjligheter att påverka och arbeta med spännande projekt som bidrar till en hållbar framtid
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Frank Projektpartner med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Frank Projektpartner:Frankgruppen är en koncern inom bygg- och fastighet. På konsultbasis levererar vi projektledning, projekteringsledning, byggledning, upphandling, besiktning och andra delar inom projektstyrning i små som stora projekt. Vi är verksamma i Stockholm och Mälardalen och har kontor på orterna Stockholm, Uppsala, Enköping och Eskilstuna. Vi leder projekt inom segmenten bostäder, kontor, samhällsfastigheter, industri, mark och anläggning, handel och säkerhet. FRANK - vi lever det vi heter.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Sankt Göransgatan 63 (visa karta
)
112 38 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobway rekryterar till Frank Projektpartner Kontakt
Rekryteringskonsult
David Nyrén david.nyren@jobway.se +46702905116 Jobbnummer
9872930